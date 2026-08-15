Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy: sesión vespertina del 15 de agosto
- Ya solo se disputan finales, hasta nueve en esta sesión trepidante del sábado por la tarde
- Sigue en directo la sexta jornada de los Europeos de Atletismo, sesión vespertina, en RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sesión vespertina de la penúltima jornada de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham (Reino Unido).
Este sábado 15 de agosto por la tarde la competición será trepidante, solo con finales. Habrá hasta nueve, una detrás de otra.
A continuación, el programa completo de la sesión en horario peninsular español, con indicación de la prueba, sexo, ronda y participación española. (El asterisco indica que la participación depende de si el atleta ha avanzado en la ronda previa).
Participación española esta noche
20:45 800 m Heptatlón M María Vicente, Sofía Cosculluela
21:10 Final 400 m M Paula Sevilla
21:25 10.000 m H Final Abdessamad Oukhelfen, Jesús Ramos
Además de RTVE Play, Podrás seguir en esta web la retransmisión de Teledeporte con la narración de Lourdes García Campos, los comentarios de Jesús España y las entrevistas y apuntes a pie de pista del Alexander Stadium a cargo de Roberto Quintana. También tendrás la actualidad de la competición en TDP Noticias y en las cuentas en redes sociales de Teledeporte.