Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy: sesión vespertina del 15 de agosto

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sesión vespertina de la penúltima jornada de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham (Reino Unido).

Este sábado 15 de agosto por la tarde la competición será trepidante, solo con finales. Habrá hasta nueve, una detrás de otra.

A continuación, el programa completo de la sesión en horario peninsular español, con indicación de la prueba, sexo, ronda y participación española. (El asterisco indica que la participación depende de si el atleta ha avanzado en la ronda previa).

Participación española esta noche 20:45 800 m Heptatlón M María Vicente, Sofía Cosculluela 21:10 Final 400 m M Paula Sevilla 21:25 10.000 m H Final Abdessamad Oukhelfen, Jesús Ramos

Además de RTVE Play, Podrás seguir en esta web la retransmisión de Teledeporte con la narración de Lourdes García Campos, los comentarios de Jesús España y las entrevistas y apuntes a pie de pista del Alexander Stadium a cargo de Roberto Quintana. También tendrás la actualidad de la competición en TDP Noticias y en las cuentas en redes sociales de Teledeporte.