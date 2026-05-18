Enrique Riquelme: "Tengo los avales, en dos o tres días anunciaré si presento mi candidatura al Real Madrid"

El empresario Enrique Riquelme ha afirmado este lunes tener los avales necesarios para presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. El propietario del Grupo Cox ha anticipado que en los próximos "dos o tres días" anunciará si presenta finalmente su candidatura.

El alicantino tiene hasta el día 23 para presentar su candidatura, pero en un acto celebrado en la Ciudad de la Raqueta en Madrid lo ha acortado en "dos o tres días".

"Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y en los próximos dos o tres días decidiremos qué es lo que vamos a hacer", aseguró ante los medios.

Al ser preguntado por si tenía los avales, Riquelme ha respondido con un "por supuesto. Si no, no estaríamos hablando de esto". "La idea es trabajar dos o tres días más y, si estamos preparados, iremos sin ninguna duda", ha añadido.

El empresario rival de Florentino Pérez ha aprovechado, a pesar de no confirmar su candidatura, para empezar a hacer campaña: "Si vamos, será con algo que realmente tenga sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años".