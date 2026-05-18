Enrique Riquelme: "Tengo los avales, en dos o tres días anunciaré si presento mi candidatura al Real Madrid"
- "Si vamos, iremos con un proyecto ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 15 o 20 años"
- "La idea es trabajar dos o tres días más y, si estamos preparados, iremos sin ninguna duda"
El empresario Enrique Riquelme ha afirmado este lunes tener los avales necesarios para presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. El propietario del Grupo Cox ha anticipado que en los próximos "dos o tres días" anunciará si presenta finalmente su candidatura.
El alicantino tiene hasta el día 23 para presentar su candidatura, pero en un acto celebrado en la Ciudad de la Raqueta en Madrid lo ha acortado en "dos o tres días".
"Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y en los próximos dos o tres días decidiremos qué es lo que vamos a hacer", aseguró ante los medios.
Al ser preguntado por si tenía los avales, Riquelme ha respondido con un "por supuesto. Si no, no estaríamos hablando de esto". "La idea es trabajar dos o tres días más y, si estamos preparados, iremos sin ninguna duda", ha añadido.
El empresario rival de Florentino Pérez ha aprovechado, a pesar de no confirmar su candidatura, para empezar a hacer campaña: "Si vamos, será con algo que realmente tenga sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años".
Elecciones, un nuevo panorama
De confirmarse la candidatura de Riquelme, que ya renunció en 2021 alegando no disponer de tiempo, será el primer rival que tendrá Florentino Pérez en todos sus años de mandato. Eso abre un horizonte incierto en lo deportivo, puesto que la actual junta directiva saliente cuenta con anunciar la llegada de José Mourinho como entrenador la semana que viene.
Los plazos que manejaba el club para ello era la proclamación del actual mandatario como único candidato, pero de haber elecciones se ampliaría el plazo hasta el 7 de junio. Además, aunque la actual junta tiene potestad para acometer fichajes, Mourinho podría no ser del agrado de Riquelme en caso de una hipotética victoria electoral, lo que abriría un frente deportivo y contractual con la consiguiente rescisión del contrato del portugués.
Cuando Florentino anunció las elecciones el pasado miércoles, lanzó un órdago a Riquelme sin mencionarlo -haciendo mención a su acento- y este respondió con una carta abierta pidiendo diálogo y más tiempo, que fue desoída por el dueño del Grupo ACS.