Florentino Pérez desoye la petición de Enrique Riquelme y convoca elecciones oficialmente

El plazo de presentación de candidaturas para presidir el Real Madrid ha quedado abierto este jueves y se prolongará hasta el próximo día 23 de mayo, después de que el máximo responsable del club, Florentino Pérez, anunciara el pasado martes su decisión de convocar los comicios.

El club ha enviado una comunicación a todos los socios en la que detalla el proceso electoral una vez convocadas las elecciones.

Los aspirantes tienen que cumplir como requisitos ser mayor de edad, poseer la nacionalidad española y tener al menos veinte años de socio de forma ininterrumpida, además de no estar sujeto a sanción que lo inhabilite para desempeñar cargos directivos, según establecen los estatutos de la entidad.

Tampoco puede ocupar puestos de responsabilidad en otros clubes, ni encontrarse en activo como jugador, árbitro, entrenador o técnico en el momento de la proclamación como candidato.

Otro requisito es presentar un aval de 187 millones de euros, lo que equivale al quince por ciento del presupuesto anual del club, que ha de ser respaldado por el patrimonio personal.

Pérez confirmó en su comparecencia ante los medios del martes que optará a la reelección y la duda es si se presentará el empresario Enrique Riquelme, presidente del grupo Cox, quien aseguró desde Ciudad de México, el miércoles 13 de mayo, que tomará una decisión "en los próximos días".

Comienza la cuenta atrás La admisión y proclamación de las listas que concurran se adoptarán al día siguiente de que se presente, añade la nota informativa del Real Madrid, firmada por el secretario de la Junta Electoral, Raúl Castellanos. Contra la proclamación o rechazo de candidaturas, se puede presentar recurso ante la Junta Electoral dentro de los dos días naturales siguientes a que se notifique y publique. En caso de haber más de una lista, el órgano electoral hará pública la fecha y el lugar de celebración de las votaciones. Esa fecha deberá ser elegida contado con la visita del papa León XIV al Estadio Santiago Bernabéu, donde se reunirá con la comunidad diocesana de Madrid el 8 de junio. Los socios podrán consultar su inclusión o exclusión en el censo desde este jueves hasta el próximo lunes, día 18, en las oficinas de atención al socio, en horario ininterrumpido de 9.00 a 19.00 horas, o en la habilitada por internet. En caso de observar alguna anomalía, los socios pueden formular reclamaciones ante la Junta Electoral en el mismo plazo de cinco días.