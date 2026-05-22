Arbeloa descarta formar parte del equipo de Mourinho y confirma su marcha del Madrid: "Me voy muy agradecido"
- El todavía entrenador 'blanco' ha confirmado su adiós al club: "Ojalá algún día pueda volver"
- Real Madrid - Athletic Club, en vivo, sábado a las 21:00 horas en RTVE.es
El todavía entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha confirmado su marcha del club y ha asegurado que, en el caso de que se confirme a José Mourinho como su sustituto la campaña que viene, él "no tiene ninguna posibilidad" de formar parte del que sería nuevo cuerpo técnico, a pesar de la buena relación que existe entre ambos.
"De posibilidades tampoco estoy aquí para hablar, Mou tiene un cuerpo fantástico, está bien rodeado. Si viene al Madrid, lo hará con su cuerpo técnico y no hay ninguna posibilidad de que esté con él. A partir del lunes me tocará pensar qué es lo mejor para mí. Ya he dado el salto y he mejorado mucho en estos cuatro meses", ha desvelado el salmantino en la que será su última rueda de prensa con el Madrid antes de un partido, el que jugará su equipo este sábado ante el Athletic para cerrar la Liga.
Arbeloa, que también ha confirmado su marcha, se ha mostrado "agradecido" con el club y con unos jugadores que le han hecho "disfrutar cada día y ser mejor entrenador hoy".
"Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día, aprender muchísimo y ser mejor entrenador hoy de lo que era aquel 12 o 13 de enero, así que muy agradecido también", ha destacado el aún míster 'blanco'.
"Ojalá algún día pueda volver"
El salmantino también ha querido dar las gracias a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez "por la oportunidad" que le dieron y "a todas las personas que rodean el primer equipo".
"Me voy del Real Madrid agradecido porque durante estos últimos ocho años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos. Muy feliz y ojalá algún día pueda volver", ha subrayado.
El técnico ha recalcado que "casi todas las cosas, por no decir todas" que le ha tocado vivir en esta etapa le han hecho "crecer como entrenador y como persona". "He tenido relación con todos mis jugadores. He tenido muchas conversaciones, les he escuchado, ellos me han escuchado a mí, y hay veces que hemos estado de acuerdo, otras veces que no, pero eso forma parte de la vida tanto de entrenador como jugador", ha remarcado Arbeloa.
"La suerte que tengo es que he estado donde han estado ellos. Se lo dije el primer día, sé lo que sentí, sé cuál es vuestra situación porque he pasado por donde estáis vosotros y les entiendo. Muchas veces, como es normal, su visión es muy diferente y para mí es más fácil ponerme en su piel que para ellos ponerse en la mía. Eso es natural, va a pasar siempre en la relación entre entrenador y jugador", ha sentenciado Arbeloa en su penúltima rueda de prensa al frente del Real Madrid.