Arbeloa descarta formar parte del equipo de Mourinho y confirma su marcha del Madrid: "Me voy muy agradecido"

El todavía entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha confirmado su marcha del club y ha asegurado que, en el caso de que se confirme a José Mourinho como su sustituto la campaña que viene, él "no tiene ninguna posibilidad" de formar parte del que sería nuevo cuerpo técnico, a pesar de la buena relación que existe entre ambos.

"De posibilidades tampoco estoy aquí para hablar, Mou tiene un cuerpo fantástico, está bien rodeado. Si viene al Madrid, lo hará con su cuerpo técnico y no hay ninguna posibilidad de que esté con él. A partir del lunes me tocará pensar qué es lo mejor para mí. Ya he dado el salto y he mejorado mucho en estos cuatro meses", ha desvelado el salmantino en la que será su última rueda de prensa con el Madrid antes de un partido, el que jugará su equipo este sábado ante el Athletic para cerrar la Liga.

Arbeloa, que también ha confirmado su marcha, se ha mostrado "agradecido" con el club y con unos jugadores que le han hecho "disfrutar cada día y ser mejor entrenador hoy".

"Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día, aprender muchísimo y ser mejor entrenador hoy de lo que era aquel 12 o 13 de enero, así que muy agradecido también", ha destacado el aún míster 'blanco'.