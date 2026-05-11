El Real Madrid quiere a Mourinho como sustituto de Arbeloa en el banquillo

En el Madrid ya han tomado una decisión y el elegido para entrenar al equipo la temporada que viene es José Mourinho, que se convierte en el máximo favorito para ser el sustituto de Álvaro Arbeloa. El salmantino acabará la temporada y luego ya se acometería el regreso del luso.

Mourinho, de 63 años, ya sabe lo que es dirigir al Real Madrid, lo hizo desde mayo del 2010 hasta mayo de 2013, cuando el club y él pusieron fin a la relación de mutuo acuerdo. El entrenador aterrizó en el equipo blanco después de hacer campeón de Europa al Inter de Milán.

La Junta Directiva del club 'blanco' que es el mejor perfilado para reconducir la situación de un vestuario que se ha convertido en ingobernable, tras la última pelea protagonizada por Valverde y Tchouaméni el pasado jueves, que terminó con el uruguayo en el hospital por un traumatismo craneoencefálico.

El Madrid busca regresar a la estabilidad deportiva que le devuelva a la senda de los títulos después de la segunda temporada en blanco. A finales de la campaña pasada, el club anunció el cese de Carlo Ancelotti y el fichaje de Xabi Alonso, con la pretensión de cambiar de ciclo y volver al éxito.

Pero nada más alejado de la realidad. El tolosarra acabó despedido tras caer ante el FC Barcelona en la Supercopa de España, apenas seis meses después de su llegada al banquillo. El elegido para sustituirle fue otro viejo conocido del madridismo, Álvaro Arbeloa, quien tampoco ha sido capaz de sacar lo mejor de una plantilla que hace aguas.