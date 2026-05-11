El Real Madrid quiere a Mourinho como sustituto de Arbeloa en el banquillo
- El luso regresaría a la entidad madridista a final de temporada, donde ya estuvo entrenando de 2010 a 2013
- Mourinho se convertiría en el tercer entrenador del Real Madrid en apenas un año tras la marcha de Ancelotti
En el Madrid ya han tomado una decisión y el elegido para entrenar al equipo la temporada que viene es José Mourinho, que se convierte en el máximo favorito para ser el sustituto de Álvaro Arbeloa. El salmantino acabará la temporada y luego ya se acometería el regreso del luso.
Mourinho, de 63 años, ya sabe lo que es dirigir al Real Madrid, lo hizo desde mayo del 2010 hasta mayo de 2013, cuando el club y él pusieron fin a la relación de mutuo acuerdo. El entrenador aterrizó en el equipo blanco después de hacer campeón de Europa al Inter de Milán.
La Junta Directiva del club 'blanco' que es el mejor perfilado para reconducir la situación de un vestuario que se ha convertido en ingobernable, tras la última pelea protagonizada por Valverde y Tchouaméni el pasado jueves, que terminó con el uruguayo en el hospital por un traumatismo craneoencefálico.
El Madrid busca regresar a la estabilidad deportiva que le devuelva a la senda de los títulos después de la segunda temporada en blanco. A finales de la campaña pasada, el club anunció el cese de Carlo Ancelotti y el fichaje de Xabi Alonso, con la pretensión de cambiar de ciclo y volver al éxito.
Pero nada más alejado de la realidad. El tolosarra acabó despedido tras caer ante el FC Barcelona en la Supercopa de España, apenas seis meses después de su llegada al banquillo. El elegido para sustituirle fue otro viejo conocido del madridismo, Álvaro Arbeloa, quien tampoco ha sido capaz de sacar lo mejor de una plantilla que hace aguas.
'The Special One' para reconducir la situación
Ahora, el encargado de reconducir una situación que se antoja insostenible será 'The Special One', que ya levantó tres títulos en su primera etapa en el banquillo del Madrid, además de haber protagonizado la era más tensa con el Barcelona, donde los clásicos se convirtieron en auténticas batallas.
Precisamente, Mourinho tuvo a su disposición en el Madrid como jugadores a sus dos últimos entrenadores, Xabi y Arbeloa. De hecho, con este último mantiene una excelente relación de amistad.
El primer título de Mourinho con la elástica blanca lo logró en su primer año, cuando conquistó la Copa del Rey en la final ante el Barcelona de Guardiola y Messi, al que venció con un cabezazo de Cristiano en la prórroga.
A la temporada siguiente, el luso llevó al equipo a conquistar la liga de los récords, la de los 100 puntos y los 121 goles en un mano a mano con el Barcelona de Guardiola, que esa misma temporada puso fin a su ciclo como técnico culé.
En su última campaña en Madrid, Mourinho conquistó la Supercopa de España, de nuevo, ante el Barcelona, que estrenaba a 'Tito' Vilanova en el banquillo. Luego se vivirían los momentos más tensos de la historia reciente de los clásicos. A final de esa campaña, la 2013, el Madrid decidió poner fin a su etapa en el banquillo.
Ahora, 13 años después, Mourinho regresará a la que fue su casa para intentar reconducir una situación que es insostenible e intentar devolver al Madrid al camino del éxito e intentar aún la más complicada, volver a ganar una Champions, el reto que le quedó pendiente en su anterior etapa.