La segunda liga de la era Flick: una evolución continua hacia un equipo imbatible como local

El Barça de Hansi Flick celebra tras el Clásico su segundo título de liga consecutivo, en la segunda temporada del alemán en el banquillo culé. El de Heidelberg puede sentarse ya en la mesa de los grandes entrenadores blaugranas.

El equipo en el que sobraban los transferibles antes de su llegada —época de Xavi Hernández— es a día de hoy un proyecto de futuro, con la Champions League como gran objetivo para el momento en el que maduren jugadores clave como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Joan García.

A diferencia de la victoria liguera de la 2024/2025, la competición este curso ha estado marcada por las fluctuaciones hasta concluir en una cuesta abajo sin apreturas. De caer derrotados en el clásico del Bernabéu a hacer descarrilar al Real Madrid antes de volver a medirse y proclamarse campeón delante del barcelonismo.

Del descaro y el atrevimiento del primer Barça de Flick se ha mutado a un equipo que compite mucho mejor, a pesar de las múltiples lesiones. El técnico alemán no ha tenido ni un solo partido en esta Liga en el que haya podido contar con toda la plantilla disponible. El equipo es mucho más fiable, aunque eso conlleve pérdida del espectáculo del curso pasado.

A pesar de esos contratiempos, el equipo supo mantenerse a flote en la primera parte de la temporada. La derrota ante el Real Madrid fue el momento más complicado, a pesar de mantenerse muy vivo en Champions League. Se quedaba a 5 puntos de los blancos antes de Navidades, han terminado con 14 puntos de ventaja —19 puntos más—.

Un equipo muy fiable desde la Supercopa En punto de inflexión, como ya sucediera la temporada pasada, fue la Supercopa de Arabia. Otra vez, victoria sobre el eterno rival en la final, que origina además un terremoto en Chamartín. Desde enero, su crecimiento no ha tenido freno en Liga (en Copa y Champions naufragó en el Metropolitano), solo ha caído derrotado en Anoeta contra la Real Sociedad y en Montilivi ante el Girona. Tiene a su alcance convertirse en el primer equipo que gana los diecinueve partidos jugados como local. Para lograrlo, los de Flick deben ganar el partido ante el Betis el 17 de mayo. Las claves han estado en la variedad de jugadores importantes que han aportado. El año pasado Raphina, Lamine y Lewandowski capitalizaron los goles. En esta Liga, han emergido en la faceta goleadora Ferrán Torres (16), Fermín (6) o Rashford (8). Con 91 tantos en su casillero, se acercan a los 102 que firmó la pasada temporada. Podría darse el igualar o incluso superar, como también alcanzar el hito de llegar a los 100 puntos.