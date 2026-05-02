Osasuna - FC Barcelona, en directo hoy el partido de la jornada 34 de Liga

El FC Barcelona visita el estadio de El Sadar para medirse a Osasuna en la jornada 34 de Liga, la primera en la que podría cantar el alirón de manera matemática si hace los deberes y el Real Madrid no logra vencer en su visita al Espanyol este domingo. Sigue aquí la narración, minuto a minuto, de este partido.

Once del Barça

El Barça sale con: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Roony y Lewandowski.

Los azulgrana tienen prácticamente asegurado el título liguero después del triunfo de la semana pasada en el Coliseum ante el Getafe (0-2) y el tropiezo en el descenso del Real Madrid en La Cartuja ante el Real Betis (1-1). La distancia entre ambos se ha abierto hasta los once puntos y ya solo restan cinco jornadas, por lo que la corona de la Liga ya ha entrado en fase de 'match point'.

Las cuentas son claras y sencillas. El Barça de Hansi Flick tiene que vencer a Osasuna este sábado y esperar a ver qué hace el eterno rival en la casa de otro de sus rivales históricos, el Espanyol. Precisamente, los 'pericos' llevan sin conocer la victoria todo lo que va de 2026, en una racha nefasta en la que han pasado de soñar con Europa a quedarse estancados, aunque con la salvación prácticamente en la mano.

Para que los futbolistas de Hansi Flick puedan celebrar ya el título de Liga, además de sacar los tres puntos de El Sadar, necesitan esperar al domingo y que el Real Madrid pierda o empate ante el Espanyol. Si ganan, los blancos pospondrían una jornada más el alirón del Barcelona. Si pierden y los azulgrana vencen a los 'rojillos', tendrán que ir al Camp Nou la semana siguiente a hacerle el pasillo al que será campeón del torneo de la regularidad por segundo año consecutivo, los mismos que lleva el Madrid sin levantar un título.

La racha del Barcelona en la liga es impresionante. Los culés solo han perdido dos partidos en la Liga desde que comenzó este 2026, uno en la casa de la Real Sociedad y el otro en la casa del Girona, ambos por 2-1. Además, tienen otro aliciente, ahora mismo suman 85 puntos y quedan 15 en juego, con lo que si ganan las cinco jornadas restantes, convertirán esta Liga en la de los 100 puntos.