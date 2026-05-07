Valverde desmiente su pelea con Tchouaméni: "En ningún momento mi compañero me golpeó. Todo se magnifica"
- El centrocampista uruguayo niega que se pegara con su compañero y pide perdón por la situación
- Valverde, expedientado por el club junto a Tchouaméni, estará de 10 a 14 días de baja por un traumatismo
Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, ha asegurado a través de un comunicado en sus redes sociales, que "en ningún momento" golpeó al francés Aurélien Tchouaméni durante la discusión que mantuvieron ambos tras el entrenamiento y pidió perdón porque le "duele la situación" que vive su club.
"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o que fue intencional, pero eso no sucedió", escribió.
"Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente", agregó.