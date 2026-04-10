La Asamblea Nacional de Venezuela elige al chavista Larry Devoe nuevo fiscal general

El abogado Larry Devoe fue elegido este jueves por la Asamblea Nacional de Venezuela, nuevo fiscal general. Cercano al chavismo, Devoe estrena el cargo en medio del histórico proceso de la Ley de Amnistía promulgada en febrero pasado. Considerado un hábil "operador político" por diferentes analistas consultados, Devoe ha mantenido un perfil más bajo que su predecesor, Tarek William Saab, pese a ocupar múltiples cargos durante el Gobierno de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero durante el ataque militar estadounidense en Caracas.

Sobre el nuevo fiscal, el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, declaró que Devoe es un "funcionario de absoluta confianza" de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo que, a su juicio, pone en duda la necesaria independencia de una institución como el Ministerio Público.

Un "funcionario multicargos" según la ONG Provea

Desde la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos o la representación del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hasta pasar a formar parte del Programa de Convivencia y Paz, creado en enero y de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, o la asesoría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. En todos estos cargos se basa Óscar Murillo para calificar al nuevo fiscal general como un "funcionario multicargos", especialmente relacionado con la presidenta encargada, que ha mostrado "actitudes despectivas" frente a ONG que, como Provea, han denunciado abusos del Estado.

"La Constitución deja muy claro que el Fiscal General de la República no puede tener ningún tipo de militancia ni parcialidad política, y aquí estamos hablando de un funcionario del Gobierno de larga data, pero además hoy de absoluta confianza", sostuvo Murillo, quien añadió que se necesita "un fiscal que le hable al país" y que "genere confianza".

Una visión muy diferente a la que expone el el politólogo y profesor universitario Guillermo Aveledo que señala el nombramiento de Devoe como "una apuesta por la especialización técnica" en medio del proceso político que atraviesa Venezuela. Añadiendo que "Devoe es un operador jurídico práctico que conoce profundamente el lenguaje del cumplimiento ante organismos internacionales".

El titular del Ministerio Público deberá dirigir esta institución en medio del proceso de amnistía y el "nuevo momento político", declarado por la mandataria encargada, cuyo Gobierno acordó en marzo pasado el restablecimiento pleno de la relación con EE.UU. bajo la Administración de Donald Trump, quien ordenó el ataque militar a Venezuela.

Aveledo consideró que Devoe, pese a estar sancionado por Canadá, tiene el "perfil ideal", en cuanto al interés político se refiere.

"En el marco de un 'cuasi-protectorado' que busca legitimidad externa para estabilizarse, su perfil es ideal para transitar de la fase de resistencia penal a una fase de arbitraje tutelado", explicó.

Murillo, por su lado, apuntó que la cercanía y confianza de la mandataria encargada es un mal augurio para su gestión, y consideró, por eso, que desde la perspectiva de derechos humanos "no representa el perfil" que necesita Venezuela.