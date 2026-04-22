Albares y Picardo ultiman la puesta en marcha del acuerdo sobre Gibraltar, que prevé derribar la verja desde el 15 de julio
- Se trata del primer encuentro bilateral entre un ministro principal de Gibraltar y un jefe de la diplomacia española
- Las partes han fijado el15 de julio como la fecha de implementación del acuerdo
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, con el objetivo de abordar los preparativos para la aplicación del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Peñón. La entrada en vigor del pacto está prevista para el próximo 15 de julio.
Según ha indicado Picardo, a partir de esa fecha comenzará el derribo de la Verja, el elemento más simbólico de la frontera y una de las últimas barreras físicas en pie en la Europa continental. No obstante, ha advertido de que el proceso será progresivo y estará condicionado a que estén plenamente operativos los nuevos sistemas de control en el Peñón.
Tras reunirse en Madrid con su homólogo español, el ministro principal de Gibraltar ha explicado que el inicio del desmantelamiento dependerá del visto bueno de la Unión Europea a los mecanismos que permitirán aplicar los controles Schengen en el aeropuerto de Gibraltar y en el puerto, así como a los sistemas automatizados previstos. “Es mucha verja, tampoco lo podemos hacer todo en un día”, ha resumido.
La fecha clave
El 15 de julio es la fecha que manejan Londres y Bruselas para la aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar - aún pendiente de ratificación -, y para entonces se espera que los nuevos controles estén en funcionamiento con participación de las autoridades gibraltareñas y la Policía Nacional española. A partir de ese momento, podrá iniciarse el proceso para eliminar la actual infraestructura fronteriza.
El dirigente gibraltareño ha subrayado que el objetivo final es claro: permitir el paso fluido de personas sin controles ni trámites. "No voy a parar de trabajar hasta ver al primer ciudadano cruzar sin tener que presentar ningún documento”, ha afirmado, en referencia tanto a residentes de Gibraltar como del Campo de Gibraltar.
Asimismo, ha incidido en la necesidad de cumplir los plazos, después de que ya se retrasara una primera fecha prevista en abril, coincidiendo con la entrada en vigor del Sistema Europeo de Entradas (EES). Según ha indicado, no se están registrando incidencias relevantes y todas las partes trabajan “de buena fe” para evitar complicaciones a ambos lados de la frontera.
La reunión, celebrada en el Palacio de Viana, supone además un hito al ser el primer encuentro bilateral entre un ministro principal de Gibraltar y un jefe de la diplomacia española. En este sentido, Picardo ha defendido que este tipo de contactos deben convertirse en algo normal: "Sería muy anormal seguir como en el pasado, con una frontera que nos divide", ha señalado, apelando a trasladar al terreno político el espíritu del acuerdo.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Exteriores han enmarcado el encuentro en los trabajos preparatorios para la entrada en vigor provisional y la implementación del acuerdo. Además, han confirmado que Albares viajará al Campo de Gibraltar para reunirse con alcaldes y agentes sociales, así como para visitar las obras en torno a la Verja.