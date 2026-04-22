Albares y Picardo ultiman la puesta en marcha del acuerdo sobre Gibraltar, que prevé derribar la verja desde el 15 de julio

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este miércoles un encuentro con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, con el objetivo de abordar los preparativos para la aplicación del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Peñón. La entrada en vigor del pacto está prevista para el próximo 15 de julio.

Según ha indicado Picardo, a partir de esa fecha comenzará el derribo de la Verja, el elemento más simbólico de la frontera y una de las últimas barreras físicas en pie en la Europa continental. No obstante, ha advertido de que el proceso será progresivo y estará condicionado a que estén plenamente operativos los nuevos sistemas de control en el Peñón.

Tras reunirse en Madrid con su homólogo español, el ministro principal de Gibraltar ha explicado que el inicio del desmantelamiento dependerá del visto bueno de la Unión Europea a los mecanismos que permitirán aplicar los controles Schengen en el aeropuerto de Gibraltar y en el puerto, así como a los sistemas automatizados previstos. “Es mucha verja, tampoco lo podemos hacer todo en un día”, ha resumido.

El futuro de Gibraltar según el acuerdo entre Reino Unido y la UE rtve - 16958171