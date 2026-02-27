Albares dice que España no renuncia a reclamar la soberanía de Gibraltar y que el acuerdo estará "antes de verano"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pasado por los micrófonos de 'La Hora de la 1' de TVE donde ha calificado el acuerdo alcanzado este jueves sobre Gibraltar como un hito "histórico" que pondrá fin a "la verja, el último muro de la Europa continental". Ha detallado que supondrá un cambio radical en el modelo de convivencia. Según ha explicado, el tratado permitirá la libre circulación de personas y mercancías mediante la demolición de barreras físicas, con la eliminación de la verja como medida más simbólica. Albares se ha mostrado optimista respecto a los plazos y ha fijado el horizonte de un acuerdo definitivo para antes del verano, subrayando que se trata de "un tratado histórico porque cambia el modelo de convivencia entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar después de más de tres siglos".

El ministro ha explicado que el objetivo primordial es facilitar el día a día de los ciudadanos mediante la "libre circulación de personas y de mercancías", lo que obligará a "demoler todas las barreras físicas; la principal de ellas es la verja". Albares ha recordado la carga emocional de esta infraestructura, mencionando el "trauma que supuso para familias que quedaron separadas a uno y otro lado", y ha insistido en que el acuerdo busca "remover distorsiones y desigualdades que llevan muchos años" afectando a los 300.000 andaluces de la comarca.

En cuanto a la seguridad en los puntos de acceso, el ministro ha sido tajante al confirmar que "va a ser desde el primer día la Policía Nacional española" la encargada de controlar la entrada al espacio Schengen tanto en el puerto como en el aeropuerto. Ha querido desmentir rotundamente informaciones previas asegurando que "ahí no va a haber Frontex", y ha defendido que, "si es la Policía española la que realiza el control, tendrá que estar donde se realice el control".

El titular de Exteriores también ha desgranado las medidas económicas: "desde la entrada en vigor va a haber un impuesto similar al IVA que arranca con un 15 %" para converger totalmente en tres años. Asimismo, ha destacado que el aeropuerto quedará abierto a vuelos desde la península y Europa, lo que generará un nuevo dinamismo económico. Para el ministro, este paso es fundamental para los 15.000 trabajadores transfronterizos, ya que "se les iguala en sus condiciones de trabajo y se abren unas puertas de posibilidad y de oportunidad económica que llevaba más de tres siglos cerrada".

Finalmente, Albares ha concluido que este pacto es "el último elemento del puzle del acuerdo de retirada del Reino Unido" y que supone un éxito no solo para España y Andalucía, sino para toda Europa. El ministro ha defendido que el texto final abre "posibilidades nuevas de relación entre España y el Reino Unido", siempre bajo la premisa de que este avance no implica renunciar a las aspiraciones de soberanía españolas sobre el territorio.