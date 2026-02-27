Albares dice que España no renuncia a reclamar la soberanía de Gibraltar y que el acuerdo estará "antes de verano"
- Asegura que la Policía Nacional controlará el puerto y aeropuerto de Gibraltar "desde el primer día"
- Defiende la "transparencia total" en los archivos del 23F y desvincula al Gobierno del regreso del rey emérito
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pasado por los micrófonos de 'La Hora de la 1' de TVE donde ha calificado el acuerdo alcanzado este jueves sobre Gibraltar como un hito "histórico" que pondrá fin a "la verja, el último muro de la Europa continental". Ha detallado que supondrá un cambio radical en el modelo de convivencia. Según ha explicado, el tratado permitirá la libre circulación de personas y mercancías mediante la demolición de barreras físicas, con la eliminación de la verja como medida más simbólica. Albares se ha mostrado optimista respecto a los plazos y ha fijado el horizonte de un acuerdo definitivo para antes del verano, subrayando que se trata de "un tratado histórico porque cambia el modelo de convivencia entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar después de más de tres siglos".
El ministro ha explicado que el objetivo primordial es facilitar el día a día de los ciudadanos mediante la "libre circulación de personas y de mercancías", lo que obligará a "demoler todas las barreras físicas; la principal de ellas es la verja". Albares ha recordado la carga emocional de esta infraestructura, mencionando el "trauma que supuso para familias que quedaron separadas a uno y otro lado", y ha insistido en que el acuerdo busca "remover distorsiones y desigualdades que llevan muchos años" afectando a los 300.000 andaluces de la comarca.
En cuanto a la seguridad en los puntos de acceso, el ministro ha sido tajante al confirmar que "va a ser desde el primer día la Policía Nacional española" la encargada de controlar la entrada al espacio Schengen tanto en el puerto como en el aeropuerto. Ha querido desmentir rotundamente informaciones previas asegurando que "ahí no va a haber Frontex", y ha defendido que, "si es la Policía española la que realiza el control, tendrá que estar donde se realice el control".
El titular de Exteriores también ha desgranado las medidas económicas: "desde la entrada en vigor va a haber un impuesto similar al IVA que arranca con un 15 %" para converger totalmente en tres años. Asimismo, ha destacado que el aeropuerto quedará abierto a vuelos desde la península y Europa, lo que generará un nuevo dinamismo económico. Para el ministro, este paso es fundamental para los 15.000 trabajadores transfronterizos, ya que "se les iguala en sus condiciones de trabajo y se abren unas puertas de posibilidad y de oportunidad económica que llevaba más de tres siglos cerrada".
Finalmente, Albares ha concluido que este pacto es "el último elemento del puzle del acuerdo de retirada del Reino Unido" y que supone un éxito no solo para España y Andalucía, sino para toda Europa. El ministro ha defendido que el texto final abre "posibilidades nuevas de relación entre España y el Reino Unido", siempre bajo la premisa de que este avance no implica renunciar a las aspiraciones de soberanía españolas sobre el territorio.
Otros asuntos: documentos del 23F y la situación del rey emérito
Además, Albares ha abordado otros temas de calado nacional al ser preguntado por la situación del rey emérito y las críticas de la oposición, Albares ha desmarcado al Ejecutivo de cualquier decisión sobre sus movimientos, recordando que Juan Carlos I "ha regresado siempre que ha querido" y que su posible vuelta definitiva es un asunto que compete exclusivamente a "él y a la Casa Real". Asimismo, el ministro ha arremetido contra el Partido Popular, acusando a la formación de Alberto Núñez Feijóo de utilizar estos temas como una "cortina de humo" mediática. En sus palabras, estas polémicas solo buscan "desviar la atención" de los ciudadanos sobre la realidad de los pactos de gobierno que los populares mantienen con la extrema derecha.
En cuanto a la declasificación de los documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23F ha defendido la gestión de su departamento asegurando que ha existido una "transparencia total". Según ha dicho, la instrucción dada fue la de liberar todos los archivos disponibles sin excepciones: "No nos hemos reservado absolutamente nada; todos los informes, todos los telegramas, todas las notas que hemos encontrado en los archivos de Exteriores están ya a disposición de los ciudadanos". Albares ha destacado que esta documentación permite conocer la "preocupación" inicial de los aliados europeos y el posterior "alivio" al comprobar que la democracia española seguía adelante.
El titular de Exteriores también ha hecho balance de las actuaciones en materia de Memoria Democrática dentro de su ministerio, señalando que se ha avanzado en la retirada de símbolos franquistas en las sedes diplomáticas. Albares ha puesto en valor el reconocimiento a los trabajadores del servicio exterior que sufrieron represalias, afirmando que han rendido homenaje a "todos aquellos diplomáticos que fueron depurados por el franquismo por ser leales a la legalidad republicana". Para el ministro, estas acciones forman parte de un compromiso firme con la reparación histórica y la dignidad de las instituciones españolas en el extranjero.