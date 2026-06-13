Catar - Suiza, en directo hoy el partido del Grupo B del Mundial 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre Catar y Suiza del Grupo B del Mundial de fútbol 2026, que se disputa este sábado a las 21:00 horas peninsulares de España en el Levi's Stadium del área de la bahía de San Francisco, Santa Clara (EE.UU.). Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Encuentro de claro favoritismo para Suiza ante la teórica debilidad de la Catar entrenada por el español Julen Lopetegui. Helvéticos y cataríes buscan la clasificación por lo que no solo es importante la victoria sino también los goles. Además, la importancia de terminar entre los ocho mejores en caso de tercero, obliga a cada equipo a evitar males mayores en cada partido, con la diferencia de goles como algo clave en esta clasificación. Dos selecciones que ya saben lo que han hecho sus dos rivales, Canadá y Bosnia - Herzegovina, quienes empataron a uno con tantos de Lukic y Clarin.

En Catar, cabe señalar el regreso de Lopetegui a un Mundial ocho años después de su paso frustrado por Rusia 2018, donde fue despedido días antes de el inicio del torneo tras conocerse que tenía un acuerdo para ser entrenador del Real Madrid al terminar el Mundial. Lopetegui dirige a una selección en auge, donde destaca la figura de Afif, su mejor futbolista.

En el otro bando, hay muchas dudas con la presencia de Rubén Vargas en el once titular de los suizos, al sufrir molestias, que le impidieron jugar el último amistoso. Widmer ocuparía su lugar si no está al 100%. También hay dudas entre Ndoye y Rieder, y entre Aebischer y el otro sevillista, Djibril Sow.

Alineación probable de Catar: Barsham; Pedro Miguel, Al-Hussain, Mendes, Al-Amin; Madibo, Hatem; Edmilson Jr., Muntari, Afif; Alaeldin.

Alineación probable de Suiza: Kobel; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Manzambi, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Rubén Vargas.