El Mundial aumentará un 30% la recaudación de los bares en España y se disparará si la Selección llega a la final

El fútbol se juega en equipo y se ve en comunidad, al menos en España. Más de la mitad de los aficionados a este deporte en nuestro país elegirá disfrutar de los partidos del Mundial 2026 en bares, una cifra que coloca a los españoles a la cabeza en el consumo de fútbol fuera del hogar.

En ese contexto de deporte entendido como acontecimiento social, los locales de hostelería se mantienen como el escenario favorito para vivir los torneos, muy por encima de otras alternativas, según un estudio de Laliga sobre preferencias en el consumo de fútbol.

“Más allá del resultado, el fútbol en España se vive como un momento de conexión social. Los bares siguen siendo el lugar donde esa experiencia cobra sentido”, señala Noemí Merino, Country Manager de MegaCasino España.

Una visión que comparte Jacob Medina, dueño del bar 'El Portón', un establecimiento "equipado para ver el fútbol los 365 días del año" situado en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real): "El ambiente en el bar no tiene nada que ver con estar en casa, cuenta a RTVE Noticias. Asegura que "cuando ves un partido quieres compartir la frustración y la alegría. Cantar los goles de tu selección en un Mundial o una Eurocopa junto a otros aficionados en el bar no tiene nada que ver con hacerlo en casa. Esto es emoción compartida y es esencia de nuestro país".

Otros hosteleros se muestran más escépticos. Santi Vidal es dueño del bar El Cuadro, situado en el barrio de Carabanchel, en Madrid. "Nuestro local es muy futbolero de siempre, lo tenemos todo adaptado para que los partidos se vean en el interior y en la terraza, admitimos reservas, pero los primeros partidos la gente los prefiere ver en casa. Esperamos una movilización importante a medida que la roja vaya avanzando en la clasificación, no esperamos mucha gente ni hemos hecho nada especial para el primer partido con Cabo Verde".

La pandemia cambió la forma de disfrutar del fútbol Hostelería de España prevé que los bares puedan aumentar sus beneficios entre un 25% y un 30% en los días de partido que se celebren en horario favorable al consumo fuera de casa. Según sus cálculos, si España llega a la final, los beneficios para los bares pueden superar los 130 millones de euros. Sin embargo, advierten desde la patronal del sector que el impacto económico del Mundial en la hostelería no será igual para todos los establecimientos, y que dependerá de factores como el tamaño del local, la disponibilidad de pantallas, la ubicación o la presencia de terrazas, especialmente en un contexto de climatología favorable. También de la climatología y de la evolución que la Roja tenga en el torneo. El gasto por consumidor en los bares crecerá, de media, un 11% durante la celebración del torneo según el informe sectorial de Worldpanel de Numerator , aunque otros estudios elevan este incremento hasta el 16%. Se calcula un gasto de entre 13 y 18 euros por persona en cada encuentro que se sigue en un bar. Eso sí, según la consultora, la gente preferirá ver el partido en casa que en el bar, sobre todo en los primeros partidos el campeonato: su informe dice que dos de cada tres aficionados al fútbol seguirán el Mundial desde su hogar y gastarán un 6% más en comprar comida y bebidas. Los españoles prefieren ver las primeras etapas clasificatorias del Mundial en casa Westend 61 / Getty Si hablamos con los protagonistas, algunos hosteleros esperan una movilización de clientes para este Mundial de fútbol que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México menor a la de las ediciones anteriores. "La pandemia marcó un antes y un después". Asegura Santi Vidal. El hostelero cuenta a RTVE Noticias que desde entonces mucha gente se queda en sus casas: "Antes del coronavirus una noche de fútbol era una auténtica locura, era hasta agobiante físicamente estar en el bar, la gente no cabía en el local, la terraza estaba llena y las reservas se hacían con semanas de antelación, pero después del covid-19, mucha gente prefiere estar tranquila y reunirse con amigos en casa". Precisamente la patronal de hostelería destaca que si los bares se benefician del fútbol, los restaurantes suelen registrar un descenso en las reservas coincidiendo con la emisión de los partidos, en particular cuando se ofrecen en abierto, "lo que incentiva el consumo en el hogar". En esos casos, aumentan las peticiones en las plataformas de comida a domicilio. El informe "El Mundial a domicilio" de la compañía de reparto a domicilio Glovo revela que el 80% de los españoles prefiere ver los partidos en casa y que se priorizan los pedidos de pizza y hamburguesas. Según ese documento, el 82% de los encuestados utiliza delivery durante los partidos y hace los pedidos antes del comienzo del encuentro.

La comida rápida, la opción favorita para disfrutar de los partidos "Sabemos que la gente quiere picoteo y comida rápida para ver los partidos, así que estamos haciendo cambios en la carta para que el Mundial de este año sea un éxito en nuestro local". Lo cuenta a RTVE Noticias Julocho García. Él no tiene experiencia de otros mundiales porque compró el chiringuito 'El Amarillo' en Cabañas, A Coruña, el año pasado: "No he vivido nunca un Mundial en la hostelería, pero las expectativas están altas, así que los días de partido vamos a ofrecer una carta alternativa a las comidas habituales". Si las comandas de su local está habitualmente llenas de producto fresco y de temporada, van a "sacrificar" durante unos días el pescado, los percebes, el pulpo y el raxo con patatas por otras cosas: "Estamos trabajando para introducir bocadillos, nachos y hamburguesas, también empanada, que para eso estamos en Galicia. Creemos que ese tipo de picoteo rápido, pero de calidad, es el que mejor combina con ver un partido entre amigos".

Refuerzo de personal Todos los informes coinciden en señalar que estas alturas, es todavía pronto para calcular cómo va a ser la facturación de los bares porque casi todo depende de la clasificación que obtenga la selección española. Sin embargo, todos están preparados para el mejor escenario: que España gane el Mundial. "Si eso pasa, el bar se llena, está claro", asegura Santi Vidal: "Nosotros tenemos preparado personal de refuerzo al que llamamos en casos de celebraciones, fines de semana más intensos y están avisados por si les necesitamos esos días". Coinciden con este planteamiento los dueños del chiringuito El Amarillo y del bar El Portón: "La experiencia de torneos anteriores como la Eurocopa 2024 nos dice que si España avanza en la eliminatoria, el bar se llena un 50 o, incluso, un 70% más lo de lo habitual, entonces ahí tenemos que reforzar personal porque si no es una auténtica locura, no damos a basto", explica Jacob Medina. Medina nos cuenta además que aunque el equipo protagonista en las pantallas de su bar será el de Luis de la Fuente, su clientela van a estar pendientes de otro equipo: la selección de Marruecos. "En Villarrubia hay mucha población migrante procedente de este país, ellos son tan aficionados al fútbol como nosotros, viven el Mundial con mucha intensidad y saben que Marruecos tiene muchas posibilidades, así que espero ver el bar lleno también si los de Mohamed Ouahbi llegan lejos en la clasificación". El pub La Fontana de oro, en Madrid, lleno el día de la final de la Eurocopa 2024 que jugaron España e Inglaterra Patricia P. Garcinuño / Getty

La distribución se prepara para servir más Conseguir que el fútbol mueva a la clientela de los bares es trabajo de toda la cadena productiva. Por eso, los distribuidores de bebidas y las marcas suelen preparar importantes campañas comerciales durante eventos masivos como este Mundial. Sus estrategias incluyen el suministro de mobiliario y pantallas, el lanzamiento de ediciones limitadas, merchandising y ofertas. "Nosotros hemos pedido más cerveza de la habitual y la distribuidora con la que trabajamos nos la ha servido ya y nos ha dado una serie de obsequios para regalar entre los hinchas", cuenta Jacob Medina: "Tenemos de todo, decoración, banderolas, pintura de caras, nos han regalado "rasca y gana" con sorteos y productos de merchandising. Además, nosotros también hemos decidido sortear una bufanda oficial de la selección española". "Los bares llevan ya semanas pidiendo más suministro para el mundial, se suelen adelantar" explica a RTVE Noticias Guillermo López Menchero, comercial de Menchero Gil S.A. Estos días, la actividad en esta planta distribuidora de bebidas situada en Villarta de San Juan (Ciudad Real) se enfrenta a un ritmo más intenso del habitual. Se nota que algo pasa: "En los días de partidos importantes los bares suelen pedir más cantidad y además adelantan pedidos para no quedarse cortos, sobre todo de cerveza, refrescos y agua. Nosotros nos estamos preparando con más stock, más reparto y más previsión". Además, nos cuenta apurado, "Este año el Mundial nos ha pillado con un cambio de marca de cerveza y el interés de los bares de la provincia de Ciudad Real sido enorme, así que no estamos parando estos días". El Mundial dejará 30.500 millones de dólares en los países anfitriones, pero no es la gallina de los huevos de oro Inés P. Chávarri