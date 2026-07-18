Las historias cruzadas de España, Messi y Lamine Yamal hasta la final del Mundial 2026

Hay historias que solo cobran sentido con el paso del tiempo. Desde una fotografía entre un joven Lionel Messi y un bebé llamado Lamine Yamal, pasando por la era dorada de la Selección, el dominio del argentino y el ascenso meteórico del extremo de Rocafonda, esta línea temporal recorre casi veinte años de acontecimientos que terminarán convergiendo en un mismo escenario: la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva York.

2007 - 2008 | Un comienzo inimaginable A finales de 2007, Lionel Messi, con apenas 20 años, participó en una sesión solidaria organizada por la Fundación FC Barcelona, Sport y UNICEF en la que bañó a un bebé de pocos meses llamado Lamine Yamal. Una fotografía que entonces no tuvo mayor trascendencia y que hoy simboliza el relevo entre dos generaciones. Apenas unos meses después, España conquistó la Eurocopa de 2008 tras derrotar a Alemania en la final. Aquel título no solo acabó con 44 años de sequía, sino que supuso el primer paso de la generación de Iniesta, Xavi, Casillas, Villa o Torres, que acabaría dominando el futbol mundial. Mientras Messi seguía creciendo como la estrella del Barcelona, Lamine daba sus primeros pasos en Rocafonda, donde crecía entre la casa de su madre y la de su padre tras la separación de ambos.

2010 | La España de oro y el ascenso de Messi... mientras sufría con Argentina España alcanzó la cima del futbol conquistando el Mundial de Sudáfrica y dos años después completaría su histórica trilogía con la Eurocopa de 2012. Mientras la Roja vivía la etapa más brillante de su historia, Messi sufría en 2010 una de las mayores decepciones de su carrera con Argentina, que caía goleada por 0-4 ante Alemania en cuartos de final. Paradójicamente, aquel mismo año levantó su primera Bota de Oro y su segundo Balón de Oro tras firmar una temporada extraordinaria en el Barcelona, incluso por delante de Xavi e Iniesta, recién proclamados campeones del mundo. Muy lejos de todo aquello, el pequeño Lamine concebía la educación infantil en Rocafonda, como muestran algunos videos escolares y familiares de aquellos años, disponibles en redes sociales. Lionel Messi posando con el Balón de Oro en 2010 Stuart Franklin - FIFA Stuart Franklin - FIFA

2015 - 2019 | Una generación se apaga mientras otra irrumpe en escena Tras el fracaso de Brasil 2014, la España campeona del mundo fue perdiendo protagonismo y tampoco logró levantar cabeza en la Eurocopa de 2016 ni en el Mundial de Rusia, donde cayó en octavos frente a los anfitriones. Messi, en cambio, seguía firmando actuaciones extraordinarias con el Barcelona. En 2015 conquistó el segundo triplete de la historia bajo el mando de Luis Enrique, aunque con el paso de los años comenzó a sostener el equipo prácticamente él solo, un club que entraba en la crisis de la etapa de Josep Maria Bartomeu como presidente. Mientras tanto, Lamine Yamal era un niño que incluso grababa videos caseros para YouTube junto a su primo Rayan enseñando camisetas de futbol. En 2019, Lamine empezó a llamar la atención de todo el futbol base al proclamarse campeón y mejor jugador de LaLiga Promises con el Barcelona gracias a un talento impropio para su edad. Ese mismo año, Luis Enrique regresó al banquillo de la selección para iniciar una nueva reconstrucción.

2022 - 2024 | El cambio de testigo El Mundial de Catar marcó un antes y un después para los tres. España volvió a despedirse de octavos de final, eliminada por Marruecos en penaltis, poniendo punto final al proyecto de Luis Enrique. Argentina, en cambio, vio a Messi levantar por fin la Copa del Mundo, el único gran título que le faltaba en su carrera, ya como jugador del PSG tras su salida de Barcelona en 2021. Mientras tanto, el club azulgrana iniciaba definitivamente su etapa post-Messi y, tras la marcha de Ousmane Dembélé en 2023, el camino quedó despejado para la irrupción de un Lamine Yamal, de 15 años, gracias a la confianza depositada por Xavi Hernández cuando era entrenador del club. En apenas un año, pasó de debutar con el primer equipo a convertirse en la gran figura del Barcelona y la selección española, conquistando la Eurocopa de 2024 bajo las órdenes de Luis de la Fuente con tan solo 16 años.