Puente anima a Puigdemont "a plantarse en España" tras la sentencia del TJUE y Junts responde: "Cuánta frivolidad"

Tras conocerse este jueves la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha considerado que la decisión enmienda la opinión de una parte del Poder Judicial y también ha dicho que es contratria a la decisión de no aplicar la normativa al expresident Carles Puigdemont. En ese punto, Puente ha invitado al líder de Junts a volver a España, ya que considera que tendría una importante carga política.

"Si yo fuera el señor Puigdemont yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda (...) y que me detengan y que me lleven a prisión", ha insistido Puente en una entrevista a Las Mañanas de RNE. Asimismo, ha criticado que "hay cosas que son insostenibles" a las que "hay que plantarles cara de una vez". "Lo tiene a huevo", ha dicho.

"Yo lo que haría es tomar una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional", ha sostenido Puente en los micrófocos de RNE. "Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido que yo sea libre pues vamos a ponernos todos colorados de una vez", ha expresado el ministro.

También desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a la judicatura aplicar "cuanto antes" la ley de amnistía, teniendo en cuenta el fallo del TJUE. Los liders del procés ya han tenido su "castigo", como estar "fuera de su país ocho o nueve años", en referencia, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont, ha dicho en una entrevista radiofónica.

Asimismo, ha enfatizado que "queda acreditado" que la norma "entró impecable al Congreso y salió impecable de él", algo en lo que ha venido insistiendo el Ejecutivo desde el primer día.

Junts: "Cuánta miseria y frivolidad" Las palabras de Óscar Puente no han sentado bien en el seno de Junts per Catalunya. Ha sido su secretario general, Jordi Turull, quien ha lamentado lo pronunciado por el titular de Transportes con el siguiente mensaje: "Cuánta miseria y frivolidad". ““ El expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, ya manifestó este jueves que el camino de la amnistía todavía sería largo. En su primera declaración, que también fue en redes sociales, avisó que "el partido ahora ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público decantado hacia un lado". "El camino para acabar con la represión aún no ha terminado. Sabemos a quién nos enfrentamos, y algunos de nosotros no nos dejaremos engañar", escribió en X.