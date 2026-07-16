El TJUE se pronuncia sobre la ley de amnistía con el posible retorno de Puigdemont como cuestión de fondo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta este jueves a media mañana las dos primeras sentencias sobre las dudas de los tribunales españoles en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y su compatibilidad con el Derecho comunitario, por la que el Alto Tribunal europeo ha recibido hasta cuatro cuestiones prejudiciales sobre las que debe decidir con sentencias vinculantes.

En concreto, esta institución se pronunciará sobre los dos asuntos para los que el Abogado General emitió sendos dictámenes en noviembre del pasado año, opiniones con las que descartó que la tramitación de la ley respondiera a una "autoamnistía", que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE; aunque consideró que sí puede haber vulneraciones menores al Derecho de la UE.

El primero de ellos tiene que ver con la consulta del Tribunal de Cuentas con respecto a la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del procés.

Pero la sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser clave para su posible regreso a España. El expresident catalán lleva más de ocho años y medio fugado de la justicia española con un breve paso burlando a la seguridad de los Mossos hace dos años durante la investidura de Salvador Illa.

La segunda sentencia responderá a la cuestión prejudicial remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos.

El TJUE no dictará sentencia sobre si la ley de amnistía es constitucional o no, ya que solo el Tribunal Constitucional tiene potestad para ello. Además, las dos sentencias que se publicarán tampoco afectarán a las órdenes de detención en vigor en España que hay contra Carles Puigdemont y los exconsellers Toní Comín y Lluis Puig.

Si la respuesta del TJUE de este jueves es de avalar la ley de Amnistía, tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucionales tendrán que resolver los recursos que tienen pendientes.

De hecho, el Constitucional espera para dar respuesta a los recursos de los líderes del procés procesados o condenados por malversación como el expresident Puigdemont o el líder de ERC, Oriol Junqueras.

De ello depende la vuelta a Cataluña del expresident y la rehabilitación del líder republicano que, como recuerda él, no puede reincorporarse como profesor debido a la condena. El Tribunal de Garantías tiene que pronunciarse sobre si el Supremo aplicó bien la norma. La decisión final, este jueves a partir de las 10.00 desde la capital comunitaria, en el corazón de Europa.