El independentismo ve el aval del TJUE a la amnistía como "una victoria" y pide su aplicación "inmediata"

Minutos después de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía aprobada en el Congreso en 2024, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha salido acompañado de los suyos para pedir una aplicación "inmediada" de la norma y que todos los afectados se puedan beneficiar lo antes posible. "La amnistía es una victoria política del independentismo", ha dicho en una comparencencia ante los medios desde Barcelona.

Junqueras ha evidenciado que la justicia comunitaria ha respaldado una ley "que tiene que dar una respuesta política a un problema político", al mismo tiempo que ha insistido en que la norma solo será válida cuando se pueda aplicar de manera íntegra. "Sigue siendo una victoria incompleta, una ley se mide cuando se aplica, y hoy todavía hay personas que no se pueden beneficiar", ha remarcado.

00.38 min Transcripción completa recompensada Nada más conocerse la decisión, el presidente de Esquerra, condenado por el procés, ha hecho una declaración institucional Así valoraba Uriol Junqueras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a escucharle Unas 35 personas que han de ser amnistiadas de forma inmediata. Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hablado. La sentencia de hoy valida la esencia de una Ley que va a nacer para dar una respuesta política a un conflicto político tribunales españoles ejecuten el fallo del tejue Junqueras celebra el aval del TJUE: "La amnistía es una victoria política del independentismo"

Junqueras, asimismo, ha incidido en que la decisión de este jueves evidencia que el debate no es solo sobre la amnistía sino sobre la calidad democrática del Estado. "Los derechos políticos no pueden depender de una parte de la judicatura con intereses partidistas", ha subrayado el dirigente republicano.

Durante su intervención, el líder de ERC se ha dirigido directamente a algunas instancias judiciales. "Ahora corresponde a la Audiencia Nacional y al Tribunal de Cuentas aplicar la sentencia sin más dilación", y ha recordado que el Tribunal Supremo también tendrá que mover ficha con varios recursos.

Por último, Junqueras ha expresado su deseo para las próximas semanas y meses. "Espero poder abrazar pronto a Puigdemont en Girona o en Barcelona" ha asegurado, además de insitir en que también le gustaría poder volver a dar clases en la universidad. La inhabilitación de cargos públicos todavía persiste, ya que los tribunales no han aplicado en su totalidad la ley de amnistía.

Turull (Junts): "La ley de amnistía es una enmienda a la totalidad a la represión del Estado" Junts per Catalunya también ha celebrado el fallo conocido este jueves y que despeja el camino para el retorno del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. El secretario general de la formación, Jordi Turull, ha comparecido ante los medios en la sede del partido en Barcelona para constatar "una gran victoria para Catalunya". "Cuando mantienes la posición con convicción y rigor, los resultados acaban llegando. Cuando se persiste, se gana. Europa ha vuelto a hablar y ha hablado muy claro", ha asegurado Turull. Asimismo, ha constatado que es un gran paso para "los exiliados" y sus familias. El Tribunal de la UE avala la ley de amnistía al no chocar con los intereses financieros ni la directiva sobre terrorismo Àlex Cabrera "Hablamos de justicia, no de perdón. Es justicia, no es perdon. La Ley de amnistía es una enmienda a la totalidad a la represión del Estado. Una cosa es la justicia de verdad y luego la cúpula española", ha criticado Turull. También ha hablado desde la sede de Junts el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha constatado que el aval del TJUE acerca el retorno del expresident a España. "No hay más margen de discusión", "ya no hay debate", ha pedido Boye, quien ha exigido "aplicar" esta norma que está "bien hecha" y que "es buena". El letrado de Puigdemont ha concretado, además, que el TJUE les da "la razón" y que "termina por zanjar un debate jurídico que nunca debió salir de aquí".