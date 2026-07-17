Junqueras asegura que el PSOE le ha "defraudado" y dice que la continuidad de la legislatura se basa "en la responsabilidad"

Un día después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía, Esquerra Republicana pone el foco en la continuidad de la legislatura en España y da un toque de atención al PSOE. Ha sido el líder de la formación, Oriol Junqueras, quien ha asegurado en un desayuno informativo en Madrid que los socialistas le "han defraudado, una vez más", al ser "incapaz de resolver los casos de corrupción que siempre le acaban afectando". Y ha remarcado que este final de legislatura "no se basa en la confianza", sino en la "responsabilidad".

En este sentido, Junqueras ha asegurado que trabajarán para intentar que la legislatura siga los próximes meses porque "la alternativa es mucho más corrupta". "La continuidad de la legislatura no se basa en la confianza ni en la ilusión, ni en la capacidad de transformar de un PSOE demasiado débil. ¿En qué se basa, pues? Se basa en la responsabilidad, se basa en la convicción de que la alternativa es mucho más corrupta y que estamos ante una alternativa mucho peor", ha dicho en el jefe de filas de los republicanos.