Illa y Junqueras firman el acuerdo de presupuestos en el Palau de la Generalitat
- El acuerdo incluye una línea de tren entre las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona
El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reúnen este martes en el Palau de la Generalitat para firmar el acuerdo de presupuestos que allanarán allanando el camino para la aprobación de las primeras cuentas de la legislatura, a la espera de que las negociaciones entre Comuns y Govern también culminen con un acuerdo que permita aprobar las cuentas en el Parlament.
El pacto que ambos firman este martes en la galería gótica del Palau tiene como principales puntos el impulso de una línea de tren orbital para conectar las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, el nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona —que pasará a tener mayoría catalana— y una sociedad mixta para ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña, análogo al consorcio que Junts vetó en el Congreso.
Para sellar los primeros Presupuestos del Govern de Salvador Illa, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central han acordado reunirse este miércoles en una Comisión Bilateral en Madrid para firmar una serie de acuerdos en materia de inversiones e infraestructuras. El principal espacio de coordinación y acuerdo entre ejecutivos dará luz verde, entre otras cuestiones, a la nueva línea orbital ferroviaria, al Consorcio de Inversiones y al nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
La línea orbital, una "apuesta de país"
Illa aseguró en la presentación del proyecto de la línea ferroviaria orbital, que debe unir Vilanova i la Geltrú y Mataró (Barcelona) pasando por Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa y Granollers (Barcelona), es una "apuesta de país" y recordó que debería estar en funcionamiento en 2041, por lo que "serán diferentes 'governs'" los que deberán impulsarla, y necesitará compromisos e inversiones.
Junqueras afirmó por su parte que la línea ferroviaria orbital muestra "la voluntad de cambiar el modelo de país" a nivel económico, demográfico, de acceso a la vivienda, industrial y de competitividad del conjunto de la economía. Desde ERC están "plenamente implicados" en esta voluntad de mirar hacia el futuro, además de gestionar los retos del día a día. "Catalunya debe gestionar los retos del día a día, pero también planificar el futuro para garantizar la competitividad de las empresas y salarios justos", ha apuntado.
“🚆 La Línia Orbital Ferroviària és un projecte de nova infraestructura ferroviària que connectarà els principals corredors metropolitans sense passar per de Barcelona.— Generalitat de Catalunya (@gencat) May 18, 2026
🚅 Tindrà 120 km de longitud, 68 dels quals de nova construcció i 40 estacions.
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En la presentación del acuerdo para construir la línea ferroviaria celebrada este lunes también participaron la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y estuvo el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.