Illa y Junqueras firman el acuerdo de presupuestos en el Palau de la Generalitat

El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reúnen este martes en el Palau de la Generalitat para firmar el acuerdo de presupuestos que allanarán allanando el camino para la aprobación de las primeras cuentas de la legislatura, a la espera de que las negociaciones entre Comuns y Govern también culminen con un acuerdo que permita aprobar las cuentas en el Parlament.

El pacto que ambos firman este martes en la galería gótica del Palau tiene como principales puntos el impulso de una línea de tren orbital para conectar las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, el nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona —que pasará a tener mayoría catalana— y una sociedad mixta para ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña, análogo al consorcio que Junts vetó en el Congreso.

Para sellar los primeros Presupuestos del Govern de Salvador Illa, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central han acordado reunirse este miércoles en una Comisión Bilateral en Madrid para firmar una serie de acuerdos en materia de inversiones e infraestructuras. El principal espacio de coordinación y acuerdo entre ejecutivos dará luz verde, entre otras cuestiones, a la nueva línea orbital ferroviaria, al Consorcio de Inversiones y al nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.