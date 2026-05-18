Gobierno y Generalitat sellarán este miércoles acuerdos en inversiones para desencallar los presupuestos en Cataluña

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han convocado una Comisión Bilateral para este miércoles en Madrid y que debe de servir para sellar una serie de acuerdos en inversiones e infraestructuras que permitan la aprobación de los primeros Presupuestos del Govern de Salvador Illa. El principal espacio de coordinación y acuerdo entre ejectivos dará luz verde, entre otras cuestiones, a la nueva línea orbital ferroviaria, al Consorcio de Inversiones y al nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Según fuentes del Govern a RTVE, esta reunión se celebrará a las 16.30 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial, y contará con la presencia del ministro competente, Ángel Víctor Torres, así como del conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau. Asimismo, y en paralelo de la Comisión Bilateral, se mantendrá otra reunión para avanzar en materia de transferencias para Cataluña.

Estos acuerdos llegan después de que el Govern y Esquerra Republicana hayan avanzado en varias carpetas las últimas semanas para poder aprobar unos nuevos Presupuestos; en este caso serían los primeros desde que Salvador Illa llegó a la presidencia. Los republicanos buscan con esta reunión de máximo nivel certiticar que los pactos se cumplirán y que el Gobierno central se compromete a todas las inversiones acordadas.

Este nuevo impulso de las negociaciones deja atrás una situación nunca vista antes en Cataluña, cuando en marzo Salvador Illa ordenó retirar el proyecto de Presupuestos del Parlament tras constatar que no tenía los apoyos necesarios para aprobarlos. Esquerra ya se comprometió entonces a negociar unas nuevas cuentas antes del verano.

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