L’acord de pressupostos, a tocar amb l’impuls del tren orbital com a clau
- ERC convoca un Consell Nacional per a dilluns per valorar si es donen les condicions per a un acord
- La previsió és que els pressupostos puguin ser aprovats la primera quinzena de juliol
La Generalitat i Esquerra Republicana entren en la fase decisiva de la negociació dels pressupostos. Els republicans han convocat un Consell Nacional extraordinari dilluns a la tarda per valorar si es donen les condicions per donar suport als comptes que negocia l’equip d’ERC amb l’executiu de Salvador Illa.
Els tempos de l'acord
Un dels elements centrals de l’acord és l’impuls del tren orbital, una antiga reivindicació d’ERC recuperada del període del president José Montilla. Un acord que es podria materialitzar el mateix dilluns al migdia abans del Consell d'ERC. Si els republicans donen el vistiplau, seria el moment d'escenificar dimarts l'acord amb ERC i Comuns, formacions imprescindibles per poder tenir la majoria necessària perquè prosperin.
Posteriorment, s'hauria de convocar dimecres una reunió bilateral entre l'Estat i la Generalitat per ratificar els compromisos adquirits amb els republicans, que inclouria el Consorci per gestionar les inversions de l'Estat a Catalunya.
A finals de setmana podrien aprovar-se els comptes en un consell executiu extraordinari per poder portar-los al Parlament. La tramitació dels pressupostos s'allargaria uns 40 dies i quedarien definitivament aprovats la primera quinzena de juliol | INFORMA: Elena Garcia
“🏛️ Govern i ERC presenten dilluns l’acord del tren orbital i dimarts rubricaran el pacte pressupostari per aprovar-lo al juliol. Dimecres se celebraria la bilateral Estat-Generalitat.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 15, 2026
🎙️ @laradiomola | @radio4_rne pic.twitter.com/bwhI2Ignmf“
El quart cinturó i altres carpetes
El projecte preveu crear un quart cinturó ferroviari metropolità que connecti Vilanova i la Geltrú amb Mataró sense passar per Barcelona, unint les principals ciutats de la segona corona metropolitana.
Segons càlculs d’ERC, la infraestructura estaria valorada en 5.200 milions d’euros, una inversió que hauria d’assumir l’Estat i que culminaria cap a l’any 2040. El Govern té previst donar detalls del projecte dilluns al matí, abans de la reunió de l’òrgan republicà.
Els republicans també han posat sobre la taula qüestions com la millora de la sanitat i l’educació o la protecció del català, però han desvinculat la negociació pressupostària d’altres polèmiques, com la petició de cessament del director dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, o el conflicte obert amb el col·lectiu docent.
Silenci d’Illa des de Califòrnia
La convocatòria del Consell Nacional d’ERC s’ha conegut en plena visita oficial del president Salvador Illa a Califòrnia. El cap de l’executiu manté el silenci sobre els detalls de la negociació, però s’ha mostrat confiat que hi haurà pressupostos al juliol i ha negat que la crisi del sector educatiu pugui afectar les converses.