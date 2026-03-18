El Govern retira els pressupostos per guanyar temps i negociar uns nous comptes amb Esquerra
- La decisió és el resultat d'una acord entre PSC i ERC
- L'executiu català aprovarà un suplement de crèdit immediat
- Reunió in extremis aquest dimarts entre Govern i ERC a tres dies del debat pressupostari
Gir de timó sobtat de l'executiu català amb els nous comptes. El Govern de la Generalitat retirarà el projecte de pressupostos actuals després de l’acord assolit entre el PSC i ERC, que han valorat positivament el desplegament dels pactes d’investidura. Les dues formacions consideren que cal més temps per continuar negociant uns nous comptes que incorporin el context econòmic actual i permetin reforçar les polítiques socials.
Fins ara, però, l’executiu havia pressionat ERC perquè els comptes s’aprovessin abans d’aquest divendres 20 o, en cas contrari, per retirar-los. En els darrers dies, la consellera d’Economia, Alícia Romero, s’havia mostrat confiada que els republicans retiressin l’esmena a la totalitat i permetessin la tramitació dels pressupostos, assegurant que encara hi havia marge per a la negociació. Finalment, l’acord entre ambdues formacions ha optat per retirar el projecte i obrir una nova etapa de negociació.
Segons el comunicat conjunt fet públic aquest dimecres 18 de març, ambdues parts coincideixen en la necessitat de preservar l’estabilitat política en un moment qualificat de convuls, i aposten per continuar treballant en les reformes i modificacions legislatives necessàries per materialitzar els acords.
Suplement de crèdit per garantir serveis públics
Com a mesura immediata, l’executiu català aprovarà un únic suplement de crèdit amb l’objectiu d’assegurar els recursos necessaris per al funcionament dels serveis públics. Aquesta eina ha de permetre mantenir l’activitat de l’administració mentre es negocia un nou projecte pressupostari.
El document subratlla que els futurs comptes hauran d’integrar tant els acords previs com l’impacte de la situació econòmica internacional, amb especial atenció a la creació d’un “escut social” per protegir els sectors més vulnerables.
Compromís per nous pressupostos abans de final de període
PSC i ERC s’han compromès a negociar per aprovar uns nous pressupostos abans que acabi l’actual període de sessions parlamentàries. L’objectiu és dotar Catalunya d’un marc econòmic estable que permeti avançar en l’autogovern i en les polítiques socials i econòmiques.
Les dues formacions destaquen que els avenços assolits fins ara han contribuït a millorar la suficiència financera, reforçar les estructures del Govern i impulsar infraestructures clau.
Declaració institucional del president Illa
En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat a les 9.15 hores, per donar més detalls.
La formació republicanà també ha convocat una roda de premsa per valorar la decisió del president d'ERC, Oriol Junqueras, a les 10 hores.