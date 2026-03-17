Romero descarta retirar els pressupostos: "Temps en tenim"
- La consellera d'Economia confia que ERC retiri l'esmena a la totalitat abans de divendres
- Romero descarta tornar a presentar els comptes si decauen com planteja Esquerra
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, nega que el Govern hagi ofert a Esquerra retirar els pressupostos per donar marge a la negociació tal com havia publicat La Vanguardia. "No som aquí en aquests moments. Temps en tenim", ha afirmat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Romero es manifesta "optimista" i confia que ERC retiri l'esmena a la totalitat que es voten aquest divendres al Parlament i permeti la tramitació dels comptes. La consellera creu que "hi ha marge per a la negociació amb Esquerra" i per incloure en el projecte "aquelles prioritats que ells considerin".
La titular de Finances de la Generalitat també ha descartat que el Govern presenti de nou els pressupostos al juny si decauen en la votació del divendres tal com havia proposat la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alamany. "No contemplem aquesta possibilitat perquè ens sembla increïble que amb tot el que hem caminat amb ERC ara el divendres no retirin l'esmena a la totalitat", ha expressat. Però tampoc ha deixat clar quina serà la resposta si fracassen els comptes: "Haurem de decidir aleshores què fa el Govern".
Romero li ha demanat a Esquerra que faci "política útil" i "no estigui amb el tacticisme": "Plantejar-se projectes de futur sense pressupostos és difícil".
L'IRPF com el principal escull per l'acord
La cessió de l'impost de l'IRPF a la Generalitat per part del govern espanyol es manté com el principal escull per l'inici de la negociació dels pressupostos entre el Govern i Esquerra. La consellera Romero ha manifestat no entendre els recels d'ERC per demanar més garanties i reivindica el "document signat entre dos governs el juliol del 2025" on es manifestava el compromís perquè l'Agència Tributària de Catalunya recaptés l'IRPF a partir del 2026.
Preguntada per una crònica d'El Diario on s'explicava que la ministra d'Hisenda hauria trucat a Oriol Junqueras per negar-li la transferència de la gestió de l'IRPF, Romero ha afirmat que no li consta perquè "són converses privades". Per a la consellera, és més important "el document de la comissió bilateral" perquè recull que el govern d'Espanya es compromet a fer les modificacions legislatives necessàries per impulsar-ho.
Sobre la ministra María Jesús Montero, la consellera ha reivindicat la seva feina per assolir l'acord pel nou model de finançament i que públicament s'ha manifestat a favor de la cessió de l'IRPF.
A la vegada, Romero ha retret que ERC condicioni els comptes de la Generalitat en assumptes que no es decideixen des de Catalunya. "Que demanin coses que puc fer jo", els ha emplaçat, i ha posat d'exemple que s'incrementi el pressupost de l'Agència Tributària catalana.
Descarta dimitir si fracassen els comptes
La consellera d'Economia ha descartat dimitir si la Generalitat es torna a quedar sense pressupostos un altre any. "Salvador Illa té el meu càrrec a disposició sempre, ell és qui ha de decidir", ha expressat. Tot i això, ha reivindicat que són uns comptes "bons" amb un increment de la inversió i perquè des del seu Departament s'està contenint el dèficit que se situa en el 0,48% del PIB.
Romero també ha traslladat la responsabilitat de l'aprovació dels comptes als partits polítics i que els pressupostos compten amb el suport de Comuns i els agents socials. En aquest sentit, ha avisat que davant la pròrroga pressupostària i sense suplements de crèdit, al mes de maig s'hauran de bloquejar partides per tal de pagar nòmines dels treballadors públics.