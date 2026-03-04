Alamany confia que s'aprovaran els pressupostos, "però potser no a l'abril"
- La secretària general d'ERC insisteix en garanties sobre l'IRPF per negociar els comptes
- La republicana descarta la proposta de Pisarello d'un front d'esquerres amb els Comuns a Barcelona o Catalunya
La secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, confia que s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat, però ha dubtat que sigui en el calendari previst i que "potser no a l'abril". La líder republicana ha criticat el "cop d'orgull" del Govern aprovant els comptes sense tenir els suports necessaris i "pitjant el botó del comptador enrere".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Alamany ha instat als socialistes a tornar a presentar els pressupostos si la seva tramitació parlamentària fracassa a l'abril. "Els podem tenir al juny. Que els tornin a presentar si a l'abril decauen", ha assenyalat, a la vegada que ha descartat un avançament electoral.
Des d'Esquerra continuen reclamant als socialistes "garanties" sobre l'IRPF per negociar els pressupostos. Alamany ha assegurat que es refïen de la paraula de Salvador Illa, però ha explicat que volen que en el pròxim consell de política fiscal s'inclogui entre els assumptes a tractar les reformes de les lleis que permetin la recaptació d'aquest impost per part de la Generalitat. "El que cal són garanties o compromisos que hi haurà modificacions legislatives per recaptar l'IRPF", ha puntualitzat.
"Nosaltres també volem pressupostos. Volem que es compleixin els acords", ha expressat la líder republicana, i ha afegit la seva voluntat de "continuar asseguts a la taula".