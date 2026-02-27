Els pressupostos de la Generalitat arriben al Parlament amb gairebé 50.000 milions i sense suports tancats
- Els comptes del Govern d’Illa inicien la tramitació parlamentària amb una despesa rècord i una forta aposta per l’estat del benestar
- El PSC pacta amb ERC allargar el calendari dels comptes per aconseguir avenços en l'IRPF
Els pressupostos de la Generalitat per al 2026 ja han arribat al Parlament i obren una fase de negociació política que es preveu complexa. El Govern, liderat per Salvador Illa, presenta uns comptes que ascendeixen fins als 49.162 milions d’euros, amb un increment de la despesa de 9.127 milions respecte als últims comptes aprovats, els del 2023.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha estat l'encarregada de presentar-los i defensar uns comptes "valents" que destinen el 74% dels recursos a garantir l’estat del benestar, amb un augment notable en àrees com Salut, Educació i Drets Socials.
Augment històric de la despesa
Els nous comptes representen un augment del 22,8% respecte als del 2023 i del 10,3% respecte als del 2025 amb suplements de crèdit. En termes absoluts, la despesa s’incrementa en més de 9.100 milions d’euros.
Per departaments, Salut continua liderant la despesa amb 13.840 milions d’euros, seguida d’Educació amb 8.356 milions i Drets Socials amb 4.248 milions. El Govern destaca que aquests tres àmbits concentren el gruix de l’increment pressupostari.
Inversions i serveis públics
Una de les grans apostes dels comptes és l’increment de la inversió fins als 4.146 milions d’euros, un 45% més que el 2023. Aquests recursos es destinaran, entre d’altres, a la millora i ampliació d’hospitals com el Joan XXIII de Tarragona, el Clínic o el de Tortosa, així com a la construcció d’una vintena de nous centres educatius.
Els pressupostos també contemplen 1.900 milions d’euros per a polítiques d’habitatge, amb ajuts al lloguer i a la rehabilitació, així com el reforç del control sobre l’impost d’habitatges buits i els topalls del preu del lloguer.
Nous ingressos i reforma fiscal
Pel que fa als ingressos, el Govern preveu recaptar 48.231 milions d’euros en ingressos no financers, un 27,9% més que el 2023. Els impostos aportaran prop de 6.500 milions d’euros, amb un augment superior als 1.500 milions respecte als últims comptes aprovats.
El projecte inclou la supressió de 22 taxes, la creació de tres de noves i la modificació d’una setantena per simplificar la burocràcia.
Negociació oberta al Parlament
Malgrat la magnitud dels comptes, el Govern no té encara els suports necessaris per aprovar-los. Junts, PP i Vox ja han expressat el seu rebuig, mentre que Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat una esmena a la totalitat, a l'espera de concrecions sobre les seves esxigències per donar la llum verda. El que sí ha aconseguit el PSC és pactar amb ERC allargar el calendari dels comptes per aconseguir avenços en l'IRPF.
D'aquesta manera, Executiu i republicans tenen fins al 20 de març per negociar i intentar desbloquejar la situació abans de la votació clau al Parlament. El Govern manté l’esperança de poder sumar els vots necessaris per tirar endavant uns pressupostos que considera essencials per al desplegament de les polítiques públiques.