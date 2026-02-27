El PSC pacta amb ERC allargar el calendari dels comptes per aconseguir avenços en l'IRPF
- Junts descarta donar suport als pressupostos perquè inclou "polítiques extremes" dels Comuns
- PP i VOX anuncien esmenes a la totalitat i critiquen que no hi hagi una rebaixa fiscal
Els socialistes han pactat amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) allargar el calendari de tramitació dels pressupostos per donar marge a les negociacions entre les dues formacions. D'aquesta manera, la data límit per votar les esmenes a la totalitat serà el 20 de març i la votació final s'endarrereix fins al 24 d'abril.
Els republicans mantenen la seva esmena a la totalitat i esperen que hi hagi més concrecions sobre la seva exigència: la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. En aquest període de temps està previst que se celebri un nou consell de política fiscal on l'expectativa d'Esquerra és que hi hagi gestos per part del govern de Pedro Sánchez.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, confia que el Govern aconseguirà convèncer als republicans perquè donin suport als comptes. "Tenen prou marge perquè es puguin incorporar les seves demandes", ha assegurat en roda de premsa després de presentar el projecte de pressupostos.
Els Comuns han expressat el seu suport als comptes perquè consideren que es compleix una "inversió rècord en matèria d'habitatge:1.900 milions d'euros". El portaveu de la formació, David Cid, ha destacat que les partides que més s'incrementen són salut, educació, drets socials i territori, que inclou habitatge. "Són clarament les quatre prioritats que vam marcar els Comuns en aquesta negociació", ha reivindicat Cid. Tot i això, també ha emplaçat a Govern i Esquerra a arribar a un acord perquè hi hagi pressupostos.
Junts veu uns pressupostos amb "polítiques extremes"
Des de Junts han aprofitat la presentació de pressupostos per carregar contra l'executiu de Salvador Illa que titllen de "dependent, incompetent i inestable". El seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, considera que els comptes "no tenen els suports suficients" i que mostren una "qüestio de confiança indirecta que no fa més que constatar el fracàs d'aquest govern".
Els de Puigdemont descarten donar-hi suport encara que s'acordés amb Esquerra la transferència de l'IRPF a Catalunya perquè "són uns pressupostos que venen marcats per les polítiques extremes dels Comuns" i que creuen que "s'han demostrat fracassades". Vergés ha explicat que tanquen la porta a negociar uns comptes: "No són el nostre model de país".
PP i VOX presentaran esmenes a la totalitat
El PP ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos perquè mantenen una "discrepància absoluta de model". El seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, considera que els comptes tenen "una naturalesa soviètica i comunista" perquè amplien l'administració i l'intervencionisme públic. Des de la seva formació advoquen per "menys burocràcia" i una "rebaixa fiscal".
"PSC i ERC estan jugant a un teatre que és una frivolitat i una irresponsabilitat", els ha acusat Fernández en roda de premsa a la cambra baixa per allargar les negociacions. Pel popular s'estan perdent dies per invertir en educació i sanitat per cada dia que passa sense pressupostos.
VOX també s'oposa als comptes amb la seva esmena a la totalitat. Pel seu portaveu, Joan Garriga, són "una continuïtat dels pressupostos anteriors que van pactar ERC, Comuns i el PSC el 2023". A més, ha criticat que augmenti la partida d'ingressos en prop de 9.000 milions d'euros perquè "surten de la butxaca dels catalans" a través dels impostos. En aquesta línia, també ha carregat que es dediquin recursos per a subvencions a mitjans i "entitats ideològiques", a cooperació internacional.
Garriga ha instat a Illa a convocar eleccions anticipades si fracassa l'aprovació dels pressupostos. Des de VOX creuen que seria una "bona notícia" per tal de "revertir les polítiques actuals".