Els Comuns pacten 100.000 noves beques menjador en la negociació dels pressupostos
- La líder dels Comuns afirma que els pressupostos segueixen "encallats" en les compres especulatives d'habitatge
- L'acord també inclou el reforç dels centres de màxima complexitat i un pla de xoc millorar la comprensió lectora
La presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat un acord amb el Govern que preveu 100.000 noves beques menjador per als pròxims dos cursos. La mesura, dotada amb 100 milions d’euros, permetrà arribar al 30% de l’alumnat en risc de pobresa.
Albiach també ha detallat avenços per incrementar la plantilla estructural en centres de màxima complexitat, així com un pla de xoc de comprensió lectora de 27 milions d’euros, un àmbit en què Catalunya està 15 punts per sota de la mitjana europea.
“📚 @SomComuns tanquen a acords en educació en la negociació dels pressupostos:— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 17, 2026
🔸100.000 noves beques menjador
🔸Reforç dels centres de màxima complexitat
🔸Pla de xoc millorar la comprensió lectora pic.twitter.com/Ru2cefYxAD“
Un altre punt d’acord és l’equiparació de l’exempció de taxes universitàries i educatives per a famílies nombroses i monoparentals, una demanda històrica que elimina desigualtats en l’accés als estudis superiors.
Encallats en l’habitatge
Tot i els avanços, Albiach denuncia que el Govern manté “bloquejada” la proposta per limitar les compres especulatives d’habitatge, condició que els Comuns consideren “irrenunciable” per aprovar els Pressupostos. Segons la formació, els informes jurídics de la Generalitat avalen la constitucionalitat de la mesura.
Per la seva banda, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, assegura que l’executiu “no s’aixecarà de la taula”. El Govern treballa, de fet, en una possible via: modificar la llei d’urbanisme per limitar l’especulació immobiliària.
“🏛️ Els Comuns alerten que les negociacions de pressupostos estan encallades en la prohibició de la compra especulativa d'habitatge | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 17, 2026
➕ Info: https://t.co/NMHCfB0GFB pic.twitter.com/ctmLYB9nCs“
Paneque reitera que la voluntat és aprovar els Pressupostos durant el primer trimestre, avançant amb els Comuns i obrint el diàleg a ERC. El Govern treballa en una possible via: modificar la llei d’urbanisme per limitar l’especulació immobiliària.
El portaveu adjunt d'ERC, Jordi Albert, ha urgit al Govern a avançar cap a la negociació dels pressupostos de la Generalitat, que els republicans han condicionat al compliment de compromisos previs i a la recaptació de l'IRPF: "Tenim paciència, qui no té tanta paciència és el país".