ERC pressiona el Govern amb una esmena a la totalitat als pressupostos
- Els republicans obren la porta a retirar-la si tenen "garanties" sobre la recaptació de l'IRPF
- El Govern manté que l'esmena no varia la voluntat de tancar un acord amb Esquerra per tenir pressupostos
Nou moviment d'ERC per accelerar que el Govern compleixi als acords d'investidura. Aquest dimarts els republicans han formalitzat l'esmena a la totalitat als pressupostos, tot i que manté oberta la negociació sobre la recaptació de l’IRPF, una de les seves condicions principals per avançar en els comptes.
Una posició que no altera els plans del Govern, segons ha reconegut la mateixa portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque. "Tenen la paraula del President de compliment dels acords, però tampoc és menor el que ja hem complert fins ara", ha recordat en roda de premsa posterior al Consell Executiu. "No ens sembla poca cosa", ha assegurat alhora que ha recordat que "no contemplem cap altre escenari que hi hagi pressupostos".
“🏛️ El Govern assegura que l'esmena a la totalitat d'ERC als pressupostos no canvia la posició de l'executiu per arribar a un acord | @RTVECatalunya pic.twitter.com/UfCNyR5HcW“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 3, 2026
La secretària general, Elisenda Alamany, manté que la formació està disposada a retirar l’esmena si el Govern dona “garanties” abans del ple del 20 de març. Alamany ha justificat el moviment assegurant que “no ha estat possible avançar” en la qüestió de l’IRPF i que ERC no vol “avalar la resignació del Govern davant el PSOE”. Ha insistit que, tot i l’esmena, el partit continua treballant per “desencallar” el tema fiscal i ha remarcat: “No renunciem a res. Seguim aquí”.
ERC reclama més ambició en els pressupostos
Pel que fa als comptes, Alamany ha defensat que necessiten “respostes estructurals” i “més ambició”. Ha afirmat que el país “necessita un salt” i ha situat la responsabilitat del bloqueig en el PSC, a qui ha demanat que “esculli entre el PSOE o Catalunya”.
La dirigent ha retret al Govern haver iniciat la tramitació sense tenir els “vots lligats”, avisant que “quan això passa, normalment no acaba bé”. Segons Alamany, qui s’ha posat “pressió” és el PSC, mentre ella ha reafirmat la predisposició d’ERC a negociar acords sectorials i modificacions de crèdit.
Eleccions i lideratge intern
Davant l’opció que el Govern tiri endavant els comptes sense garanties, Alamany ha dit que no creu que el PSC contempli un escenari d’eleccions. Després que Oriol Junqueras l’assenyalés com a possible candidata en cas d’uns comicis, la secretària general ha reiterat que serà alcaldable a Barcelona i que no es planteja “res més”.