Setmana clau en la negociació dels pressupostos amb ERC
- Junts per Catalunya presenta una esmena a la totalitat als pressupostos
- Continua l'estira-i-arronsa del Govern amb ERC per la recaptació de l'IRPF
La negociació dels pressupostos de la Generalitat entra en una setmana clau marcada per la tensió entre el Govern i ERC. Els republicans insisteixen que no seuran a negociar fins que hi hagi garanties fermes sobre el traspàs de la recaptació de l’IRPF, un compromís inclòs en el pacte d’investidura de Salvador Illa del 2024. Josep Maria Jové ha rebutjat la “pressió” del Govern i ha demanat als socialistes que forcin el PSOE a complir l’acord.
“Si volen el nostre vot, compleixin la paraula donada”, ha afirmat Jové durant la compareixença del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament. També s’ha mostrat molest amb la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, per haver-los demanat assumir el “principi de realitat”.
El Govern presenta les partides malgrat el bloqueig
Tot i el bloqueig polític, el Govern ha iniciat la presentació pública de les partides pressupostàries de cada Departament, insistint que el pacte amb ERC es complirà i que hi ha voluntat de garantir el traspàs acordat. L'executiu defensa que els comptes són essencials per afrontar el 2026 i mantenir l'estabilitat institucional.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha instat els grups a "no condemnar el país al bloqueig" i ha promès "mà estesa, humilitat i generositat". Dalmau s'ha referit als suplements de crèdit com una eina que ha permès a la Generalitat "gestionar la contingència" i, en canvi, ha qualificat els pressupostos "d'eina de país". "O es governa el país o es governa la contingència", ha advertit al Parlament.
Junts presenta una esmena a la totalitat
Paral·lelament, Junts ha anunciat una esmena a la totalitat, acusant els comptes de “comprar de dalt a baix el model dels Comuns”. La presidenta del grup, Mònica Sales, ha criticat que els pressupostos “van a ritme de Rodalies: molt tard i sense saber si arribaran a la destinació final”. Si l’esmena no prospera, Junts estudia presentar modificacions a l’articulat.
“🔵 @JuntsXCat registra una esmena a la totalitat als pressupostos.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 2, 2026
🗣️ @mncsls: "Amb només 6 diputats, els Comuns imposen el seu model de país". pic.twitter.com/43BndvUNVY“
La CUP s’ha afegit al clima de bloqueig. El secretari general dels cupaires, Non Casadevall, ha qualificat la negociació d’“autèntic teatrillo” i ha assegurat que les propostes del Govern són “insuficients” i “pedaços” que no aborden els problemes estructurals de Catalunya. El partit estudia també presentar una esmena a la totalitat.