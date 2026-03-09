Urtasun pressiona ERC: "Fem possible uns pressupostos"
- El ministre de Cultura defensa un escut social davant les conseqüències de la guerra a Orient Mitjà
- El portaveu de Sumar creu que la posició d'Espanya de 'No a la guerra' mobilitza a l'electorat progressista
El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha fet una crida a ERC a aprovar els pressupostos de la Generalitat al Parlament de Catalunya. El líder dels Comuns creu que el context actual pressiona perquè hi hagi una entesa i demana als republicans que es refïin del compromís del govern sobre la recaptació de l'IPRF. "Més del 70% dels electors d'Esquerra volen pressupostos a Catalunya. Vull fer una crida a que les esquerres ens entenguem també al Parlament de Catalunya i que fem possible uns pressupostos", ha demanat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Urtasun considera que més enllà dels debats sobre fronts d'esquerres cal estratègies i adoptar mesures conjuntes. "Quan parlem de col·laborar les esquerres, no només significa com ens presentem, sinó que als parlaments siguem capaços de col·laborar", ha argumentat.
Preguntat sobre la posició de la ministra d'Hisenda María Jesús Montero sobre l'IRPF, Urtasun ha insistit que l'executiu espanyol està "a favor de Catalunya": "Com a ministre català, estem fent que aquest govern aposti per Catalunya". En aquesta línia, ha recordat que es va aprovar l'amnistia, s'ha permès el català al Congrés, s'està debatent l'oficialitat del català a la Unió Europea i s'ha actualitzat el sistema de finançament amb més diners per a Catalunya.
Un escut social per la guerra a Orient Mitjà
El ministre de Cultura ha defensat que s'engegui un escut social davant les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. "No volem que aquesta guerra la pagui la butxaca de cap ciutadà", ha afirmat.
Urtasun ha posat d'exemple activar mesures com l'excepció ibèrica per desvincular la península dels preus de l'electricitat de la Unió Europea "per la pujada dels preus del petroli i el gas", així com "tornar a protegir les famílies" amb el bo elèctric i intentar aprovar de nou al Congrés la moratòria dels desnonaments. També ha destacat que Sumar demana al PSOE una pròrroga dels contractes de lloguer.
