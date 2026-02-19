El Govern tanca amb els Comuns l'acord pels pressupostos i mira ara a Esquerra
- El pacte preveu modificar la Llei d’Urbanisme per prohibir la compra especulativa d'habitatge per als grans tenidors en zones tensionades
El Govern ha tancat un acord definitiu pels pressupostos del 2026 amb els Comuns. Salvador Illa, i la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, signaran el pacte aquest dijous al Palau de la Generalitat.
L'acord entre Comuns i Govern preveu la modificació de la Llei d'Urbanisme per prohibir la compra especulativa d'habitatge per als grans tenidors en zones tensionades. És a dir, els propietaris que tinguin més de cinc immobles no podran comprar més habitatges en cap dels 271 municipis declarats com a zona de mercat residencial. Segons ha avançat la SER Catalunya, el text contempla que la resta de propietaris puguin comprar pisos i posar-los a lloguer només si es respecta el topall de preus.
Les excepcions de compra pels grans tenidors
Les úniques excepcions als grans tenidors són la compra d'habitatges per a residir de manera habitual per part del propietari. Per a fer-ho, hauran d'acreditar una declaració responsable davant notari i un empadronament en un termini de 12 mesos. L'altra excepció és adquirir un edifici sencer si és per destinar-lo a lloguer residencial amb preus limitats segons el topall.
També es permetrà la compra d'una "única segona residència" en un municipi diferent de l'habitatge habitual, tant per petits propietaris com per grans tenidors. En el cas d'heretar un pis, si no es destina a habitatge propi o d'un familiar de primer grau, s'haurà de posar en lloguer.
Sancions fins a 1,5 milions d'euros
El pacte també incorpora un reforç del règim sancionador de la Llei d'Urbanisme amb nous supòsits molt greus com el frau de llei per eludir la condició de gran tenidor, la simulació de negocis jurídics o no destinar l'habitatge a l'ús declarat. En aquests casos, les sancions es poden elevar fins als 1,5 milions d'euros.
Totes les mirades ara a Esquerra
El Govern ara fixa totes les mirades en Esquerra, l'altre soci d'investidura, per aconseguir la majoria per aprovar els pressupostos. Els republicans s'han negat a asseure's a negociar i mantenen la seva exigència que Catalunya pugui recaptar el 100% de l'IRPF, una qüestió que de moment no compta amb el vistiplau del Ministeri d'Hisenda.
Una mesura que pot desencallar aquest bloqueig és que el govern espanyol i Generalitat aprovin la creació d'un consorci d'inversions per elevar el ritme d'execució en territori català. Aquest punt que ja formava part de l'acord per investir a Pedro Sánchez per part d'Esquerra, implicaria que l'Estat transferirà els recursos de les inversions a aquest ens perquè les executi.