Els Comuns acorden amb el Govern 100 milions extres per a ajuts al lloguer
- També han pactat concedir dos vals de 25 euros l'any per a productes menstruals i preservatius
El Govern ha acordat amb els Comuns destinar 106 milions extres per a ajuts al lloguer. Amb aquest increment, es calcula que l'ajut podria beneficiar a 50.000 famílies més.
El pacte també inclouria elevar el límit d'ingressos familiars anuals de 25.200 a 36.279 euros, així com el preu del lloguer màxim, que se situaria en la mitjana actual a Barcelona i a Catalunya.
Segons els càlculs dels Comuns, els pressupostos del 2026 contemplarien una partida d'ajuts al lloguer de 303 milions d'euros en total. Si en el 2025, aquesta prestació la van rebre prop de 95.000 famílies, un 13% dels llogaters, la previsió és que s'augmenti fins al 25% de les famílies que viuen de lloguer en el 2027.
“🟣 @SomComuns acorden amb el Govern 106 milions extres per a ajuts al lloguer.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 18, 2026
🗣️ @jessicaalbiach: "50.000 noves famílies rebran aquests ajuts de lloguer".
➕ Info: https://t.co/CfNaaJcvAZ pic.twitter.com/aJw04Cj3TI“
Vals per a productes menstruals i preservatius
En roda de premsa, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat que també s'ha pactat amb l'executiu oferir dos vals de 25 euros a l'any, un per a productes menstruals, destinat a dones entre 12 i 25 anys, i l'altre per a preservatius, que s'oferirà a joves entre 16 i 25 anys.
"Aquesta mesura és salut pública, és autonomia, és pedagogia i és responsabilitat", ha assegurat Albiach, qui ha defensat que serviran per "cobrir drets sexuals i reproductius". Per la líder dels Comuns, és una mesura que respon a l'augment de les malalties de transmissió sexual.
“🟣 @SomComuns pacten amb el Govern una partida pels pressupostos per dos vals per a productes menstruals i preservatius.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 18, 2026
🗣️ @jessicaalbiach defensa que serviran per "cobrir drets sexuals i reproductius".
➕ Info: https://t.co/CfNaaJcvAZ pic.twitter.com/uFp3Zmorgo“
Pacte per a 100.000 noves beques menjador
Les negociacions pels pressupostos entre Govern i Comuns han deixat ja diversos pactes en diferents àmbits: el darrer va ser aquest dimarts quan van acordar l'ampliació de les beques menjador amb 100 milions d'euros i la previsió que se'n beneficiïn 100.000 alumnes més.
Altres dels punts assolits són un increment de la plantilla docent en centres educatius de màxima complexitat i el finançament d'un pla de xoc de comprensió lectora per valor de 27 milions d'euros.
Pendent d'acord en la prohibició de les compres especulatives
Des dels Comuns segueixen exigint una llei per limitar les compres especulatives d’habitatge a canvi d'aprovar els Pressupostos. "No tenim un acord per a la prohibició, ja ens agradaria", ha remarcat Albiach. Tot i això, ha destacat que les negociacions "s'estan intensificant".