El Govern i ERC es reuneixen a Palau amb els pressupostos sobre la taula
- La consellera d'Economia, Alícia Romero, assegura que no retiraran el projecte de llei abans de divendres
- Esquerra insisteix a demanar garanties que Catalunya podrà recaptar el 100% de l'IRPF
Reunió in extremis del Govern i ERC al Palau de la Generalitat, a només tres dies que el Parlament voti les esmenes a la totalitat als pressupostos del 2026. Els republicans mantenen l'esmena que tombaria els comptes divendres si no hi ha garanties de la Moncloa que Catalunya podrà recaptar el 100% de l'IRPF.
L’executiu de Salvador Illa manté el pols. Deixa clar que “en aquests moments” no es planteja retirar els comptes per tenir més temps per negociar i, si no hi ha canvis, el Parlament podria acabar rebutjant-los al ple d'aquesta setmana.
A la trobada d'aquest migdia hi han assistit dirigents d’ERC com Isaac Albert, Lluís Salvadó i Oriol López. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha sortit del Palau just després de la delegació republicana.
L’IRPF, el principal escull de l’acord
La recaptació de l’IRPF continua sent el punt de bloqueig central. ERC reclama que el govern espanyol garanteixi que Catalunya podrà recaptar el 100% de l’impost, tal com van pactar amb el PSC en la investidura de Salvador Illa. De moment, però, aquest compromís no s’ha materialitzat i el temps de negociació s’esgota.
Les últimes hores han obert la porta a un possible ajornament dels comptes i que el Govern decideixi retirar-los per no perdre la votació.
La carta que juga ERC és que l’executiu podria tornar-los a presentar més endavant. La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, fins i tot va situar el mes de juny com a possible nova finestra per aprovar-los en una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2Cat.
El Govern apel·la a la responsabilitat fins a l’últim moment
Per la seva banda, el Govern evita valorar escenaris alternatius i insisteix que l’objectiu és superar les esmenes a la totalitat. La consellera Alícia Romero descartava, també en declaracions al Cafè d'Idees, retirar els comptes i recorda que encara hi ha marge de negociació fins al 24 d’abril, data de la votació final.
"Romero no contempla tornar a presentar els pressupostos al juny si aquest divendres no reben la llum verda com proposa @Elisendalamany | @aliciarll @economiacat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2026
🗣️ "Em sembla increïble que amb tot el que hem caminat amb ERC no retirin l'esmena"
En aquest sentit, Romero també s'ha mostrat taxativa a l'hora de desestimar tornar a presentar els comptes al juny si aquest divendres no reben llum verda.
Per la seva banda, la portaveu Sílvia Paneque reclama “responsabilitat i prudència” i defensa que els pressupostos són “més necessaris que mai” en un context marcat pel conflicte a l’Orient Mitjà. Paneque insistia en la voluntat de negociar "fins a l'últim moment" i deixava clar que no retiraran els comptes com ha sortit publicat als mitjans de comunicació.
L'alternativa dels suplements de crèdit
La consellera d'Economia, Alícia Romero, ja ha avançat que en cas de no tenir pressupostos s'haurà de tornar a recórrer als suplements de crèdit. Seria l'alternativa per poder pagar nòmines i executar els pagaments de les diferents partides pressupostàries previstes.
Romero assegura que suposarien entre 6.000 i 7.000 milions i estima que almenys uns 1.600 milions dels pressupostos es quedarien al calaix sense poder executar.
El context econòmic tampoc ajuda. En les setmanes vinents el Govern havia de refinançar el seu deute per 3.600 milions d'euros als mercats, una iniciativa pràcticament inèdita des de la crisi financera del 2008. L'operació que haurà d'esperar davant l'encariment dels tipus d'interès. Així, el recurs del Fons de Liquiditat Autonòmic sembla que torna a prendre força.