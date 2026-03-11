Illa avisa ERC que rebutja les pressions per aprovar els pressupostos
- El president de la Generalitat defensa al Parlament el compliment dels acords amb ERC
- Els republicans reclamen que el Govern compleixi "sense més dilació" els compromisos pactats
"No soc amic de pressionar ningú ni de deixar-me pressionar", així ha respost el president de la Generalitat, Salvador Illa, a ERC en la sessió de control al Govern des del Parlament en el marc de la negociació dels pressupostos. Durant la sessió de control al Parlament, el cap de l’executiu ha defensat la tasca del Govern i ha assegurat que el balanç de compliment dels acords amb els republicans és “positiu”.
“🏛️ SESSIÓ CONTROL | @Esquerra_ERC demana al PSC que no pressioni amb "els calendaris presentant propostes sense els vots garantits" sobre els pressupostos.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 11, 2026
🗣️ "Aquesta no és la via. La via és complir amb allò acordat". @salvadorilla admet que no tots els acords estan… pic.twitter.com/cXSwUDnlJ2“
ERC reclama complir els pactes
Des d’ERC, el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, ha advertit el cap del Govern que no els "pressioni" amb "calendaris presentant propostes sense els vots garantits" per tancar un acord. Els republicans han insistit que el més important és que l'executiu compleixi els compromisos adquirits.
"Aquesta no és la via. La via és complir amb allò acordat", ha remarcat Jové durant la seva intervenció a la cambra catalana, en un intercanvi que evidencia les diferències entre els dos partits en plena negociació pressupostària.
Defensa del compliment dels acords
Illa ha remarcat que l’executiu català manté el compromís amb els pactes signats i ha insistit que no demana als republicans “res que no hagi fet” ell mateix en el passat. En aquest sentit, ha recordat el suport que el PSC va donar als pressupostos impulsats per ERC l’any 2023.
El president ha defensat que el diàleg amb els grups parlamentaris es basa en el respecte i la voluntat d’arribar a acords, i ha reiterat que la negociació pressupostària ha de desenvolupar-se sense pressions. Illa, finalment, li allarga la mà per tenir el seu suport: "No demano res que jo no hagi fet en el passat".
Malgrat les discrepàncies, tant el Govern com ERC mantenen oberta la via del diàleg per intentar desencallar l'acord que permeti aprovar els comptes abans del 20 de març.
El president de la Generalitat també s'ha compromès a convocar una cimera amb els grups parlametaris per acordar mesures contra els efects del conflicte a l'Orient Mitja, després que Junts li hagi retret que els pressupostos arribaran "equivocats i caducats" i demana una rectificació.