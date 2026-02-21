ERC es planta i manté el veto als Pressupostos per la manca de garanties sobre l'IRPF
- Oriol Junqueres i Pedro Sánchez es van reunir aquest divendres a La Moncloa per abordar la recaptació de l'IRPF
- Els republicans reuneixen el Consell Nacional per decidir quines garanties exigeixen per poder començar a negociar els pressupostos
Esquerra Republicana no cedeix. Els republicans continuen negant-se a negociar els Pressupostos de la Generalitat per al 2026, malgrat els intents de Salvador Illa i el PSC per desencallar el diàleg. Consideren insuficients els compromisos del PSOE sobre la recaptació del 100% IRPF des de Catalunya, un dels acords d'investidura que marca el punt de sortida per arribar a una entesa.
Segons han confirmat fonts republicanes a RTVE, la reunió mantinguda aquest divendres a la Moncloa entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras no va aportar cap compromís explícit sobre la cessió de l’IRPF.
Una de les pedres a la sabata és la principal implicada en el tema. La ministra María Jesús Montero, immersa en una imminent campanya andalusa, evita comprometre’s amb allò que PSOE i PSC van pactar amb ERC l’estiu del 2024. Hisenda defensa que la gestió de l’IRPF s’ha de fer “en xarxa” i amb protagonisme de l’Agència Tributària estatal, un plantejament que topa frontalment amb les demandes republicanes.
“🏛️ María Jesús Montero assegura que la proposta del nou model de finançament "desemmascara" l'estratègia del PP de "greuge comparatiu amb Catalunya" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/G9aahmcDcw“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 20, 2026
Moviments interns d’ERC en plena tensió
Aquest dissabte, ERC reuneix l’executiva i posteriorment el seu Consell Nacional, on Junqueras informarà de l’estat real de les negociacions. Tot i el “compromís total” expressat per Illa amb el desplegament de la Hisenda catalana, ERC es mostra escèptica després que Hisenda hagi rebutjat reiteradament la cessió fiscal.
Aquest dilluns, Junqueras va demanar al PSOE “desencallar possibles camins” perquè Catalunya recapti l’IRPF, després que la seva formació retirés la proposta de llei que havia presentat al Congrés dels Diputats. Els republicans opten per introduir la recaptació de l’IRPF en esmenes al model de finançament.
Tot i que l’altre gran escull —el consorci d’inversions— està gairebé resolt, ERC insisteix que “sense carpeta fiscal no hi ha fumata blanca”. El Govern català i els Comuns ja han tancat rangs, però a Illa li falten encara prop d’una vintena de vots per tirar endavant els Pressupostos, i el suport d’ERC depèn únicament de la cessió efectiva de l’IRPF.