El consorci d'inversions, el següent pas per tenir pressupostos
- ERC portarà a votació al Parlament accelerar la constitució del consorci per garantir l’execució d’inversions
- El nou organisme s'encarregaria de planificar i executar les inversions pressupostades a Madrid
Assolit l’acord de pressupostos amb els comuns, el següent pas és encetar les negociacions amb ERC. El pas que ho podria desencallar és la creació d’un consorci d’inversions entre Estat i Generalitat, un mecanisme que els republicans consideren imprescindible per iniciar la negociació final i que de fet estava als acords d'investidura.
Esquerra ja ha anunciat que la setmana vinent presentarà a votació de Parlament una moció perquè els grups reclamin al Govern la seva constitució.
En l'argumentari hi ha que aquest organisme hauria de servir per posar fi a un dels principals greuges històrics: la baixa execució real de les inversions estatals a Catalunya. Tot i que cada any es consignen partides en els pressupostos generals de l'Estat, una part substancial no arriba a materialitzar-se, fet que perjudica el finançament indirecte i la capacitat de planificació del territori.
Un òrgan paritari per planificar i executar
El nou organisme tindria caràcter paritari i assumiria funcions d’impuls, planificació, gestió i execució de les obres. La idea central és clara: “l’Estat posa els diners i la Generalitat executa l'obra”, mitjançant encomandes de gestió. L’objectiu és que el consorci pugui assumir inversions prioritàries en un any i la resta en un termini de tres anys.
La primera missió del consorci seria elaborar un Pla d’Inversions de Catalunya, que inclourà un diagnòstic de l’estat actual de les infraestructures i un estudi de compliment del que estableix l’Estatut en matèria inversora. Si s’acredita incompliment, s’avaluarien compensacions de l’Estat.
Aquest pla derivaria en un estudi de necessitats a curt, mitjà i llarg termini i desembocaria en un pla quinquennal d’inversió estatal.
Sintonia entre ERC i el Govern d’Illa
ERC i el Govern de Salvador Illa coincideixen en la necessitat que el consorci tingui capacitat real de gestionar obres de manera directa, especialment en infraestructures com Rodalies, afectades per dècades de desinversió.
Aquest enfocament reforça la voluntat conjunta d’accelerar l’execució i superar els dèficits estructurals que han marcat la relació entre ambdues administracions.