El Govern aprovarà divendres els pressupostos del 2026 tot i el “no” d’ERC
- Salvador Illa anuncia que divendres portarà els comptes per l'any vienent al Consell Executiu després d'escinificar el suport dels agents socials
- Elisenda Alemany avisa: "La meva recomenació es que millor que no ho facin"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, tira pel dret i aquest divendres celebrarà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos del 2026. Compleix així terminis: presentar els comptes durant el primer trimestre.
Ara bé, només a mitges. A ningú se li escapa que amb un acord tancat amb els Comuns, encara no compta amb la participació d’ERC, que no ha volgut ni iniciar la negociació. Els republicans, claus per poder aprovar els pressupostos al Parlament, ja han deixat clar aquest cap de setmana que no negociaran sense la cessió de la recaptació de l'IRPF.
“🔴@salvadorilla anuncia que divendres s'aprovarà el projecte de Pressupostos 2026 en un Consell Executiu extraordinari.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 23, 2026
Ho ha anunciat durant la signatura de l'acord dels comptes amb organitzacions sindicals i empresarials. pic.twitter.com/UzHfL8luMp“
Illa ha instat obertament els republicans a "no bloquejar el pais i asseure's a negociar". "És l'hora que tots ens pronunciem", ha afegit alhora que ha advertit que "la clau es posar Catalunya per davant".
Suport dels agents socials
L’anunci arriba després d’escenificar un acord ampli amb els agents socials, incloent-hi UGT, CCOO, Pimec i Foment del Treball, en un acte celebrat al Palau de la Generalitat. Illa va estar acompanyat de la consellera d’Economia, Alícia Romero, i del conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, en la signatura del pacte.
Per part de les patronals hi van participar Josep Sánchez Llibre (Foment) i Antoni Cañete (Pimec), mentre que els sindicats van estar representats pels seus secretaris generals, Camil Ros (UGT) i Belén López (CCOO). Tots ells han avalat les línies mestres dels pressupostos del 2026.
Un acord que preveu 900 milions d'euros en polítiques d'habitatge i 20 milions per al pla de xoc de millora del bus interurbà. "Aquest acord és el camí a seguir", ha afirmat Illa, assegurant que manté la "mà estesa" i reclamant "responsabilitat a tothom". El document pactat amb els agents socials detalla 86 mesures, entre les quals també destaquen 180 milions per a L'Energètica. "Catalunya necessita pressupostos", ha sentenciat Illa.
ERC manté el veto i reclama el traspàs de l’IRPF
ERC continua rebutjant negociar els comptes si abans no es produeix el traspàs de la recaptació i gestió de l’IRPF a Catalunya.
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha avisat aquest dilluns al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no aprovi els pressupostos aquest divendres en el Consell Executiu sense tenir el seu suport lligat: "La meva recomanació és que millor que no ho facin".
"La meva experiència com a ERC és que no ho faci si no té els vots lligats. Passen coses raríssimes quan un presenta un pressupost sense els vots lligats", ha emfatitzat Alamany, que ha assenyalat que, avui dia, el seu vot als pressupostos seria en contra.
A diferència d’ERC, els Comuns sí que han accedit a avançar en les converses després d’aconseguir acords en matèria d’habitatge, com mesures contra la compra especulativa i les primeres sancions per incompliments de la Llei d’Habitatge. El seu sí, però, encara no garanteix la majoria parlamentària.