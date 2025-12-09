La Moncloa condona el deute de 17.104 milions de Catalunya amb el FLA
- El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per a la condonació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica
- La comunitat més beneficiada en termes absoluts serà Andalusia, amb 18.791 milions, seguida de Catalunya i el País Valencià
El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per condonar 83.252 milions d’euros del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a les comunitats de règim comú, i l’ha enviat al Congrés per a la seva tramitació definitiva. Aquesta mesura suposa un alleujament històric per a les finances autonòmiques | Informa: Lorena Hens
En el cas de Catalunya, la condonació serà de 17.104 milions d’euros, fet que permetrà reduir el sobreendeutament i estalviar interessos. La comunitat més beneficiada en termes absoluts serà Andalusia, amb 18.791 milions, seguida del País Valencià, que rebrà 11.210 milions.
Nova etapa per les CCAA
Segons la portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, la iniciativa beneficia totes les comunitats autònomes que s’hi acullin, amb l’objectiu de corregir el sobreendeutament i millorar la seva posició als mercats. El conjunt de les autonomies s’estalviarà 6.700 milions d’euros en interessos, un pas clau per reforçar la sostenibilitat financera.
La mesura és fruit dels acords polítics entre el PSOE i Esquerra Republicana en el marc de la investidura de Pedro Sánchez. El Govern defensa que la condonació és un instrument per garantir l’equitat territorial i la viabilitat econòmica de totes les comunitats.
Amb aquesta decisió, s’obre la porta a una nova etapa en la gestió del deute autonòmic, que ha estat una de les principals reivindicacions dels governs regionals en els últims anys. El debat sobre el model de finançament continua obert i serà clau en les pròximes negociacions.