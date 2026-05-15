Martín Blanco veu "molt plausible" un acord pels pressupostos i defensa la 'prioritat nacional'
- El diputat del PP diu que no compren la "crítica pública" a Parlon per les infiltracions de Mossos entre docents
- Martín Blanco creu que el concepte de 'prioritat nacional' "ha tingut una translació una mica tramposa": "Ja està prevista per la llei"
El diputat del Partit Popular per Barcelona al Congrés, Nacho Martín Blanco, veu "molt plausible" que el Govern de Salvador Illa acabi acordant els pressupostos amb Esquerra Republicana. Segons el diputat del PP, l’entesa s’hauria pogut tancar abans, però s’ha retardat per càlculs polítics en altres contextos electorals.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, tot i les crítiques al contingut dels comptes, Martín Blanco defensa que governar amb pressupostos és el més habitual en una democràcia: “El normal en termes democràtics és governar amb pressupostos, encara que alguns ens puguin no agradar”. Amb tot, alerta que poden ser perjudicials “si serveixen per tornar a una despesa identitària que ha caracteritzat el nacionalisme”.
Suport a les reivindicacions docents
Pel que fa al conflicte amb el professorat, Martín Blanco assegura que comparteix les reivindicacions dels docents, tant econòmiques com de contingut. Destaca la necessitat de parlar més d’educació a Catalunya i menys de debats que polaritzen.
“El debat educatiu ha estat massa mediatitzat per la llengua”, afirma, i defensa un model que respecti el bilingüisme i el mèrit: “Cal parlar de coneixement, d’esforç, de respecte a l’autoritat del professor i també de la necessitat de mantenir l’educació especial”.
Tot i respectar el dret de vaga, el diputat popular es mostra contrari a les alteracions de l’ordre públic derivades de mobilitzacions com els talls de carreteres.
La polèmica per la infiltració dels Mossos
Sobre la infiltració de dues agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de mestres, Martín Blanco rebutja les disculpes públiques de la consellera Núria Parlon i del director general de la policia. “No comprenc aquesta crítica pública”, assegura, i afegeix: “El que no faré mai és qüestionar la feina de la policia quan no em sembla que hagi fet res qüestionable”.
Segons ell, l’actuació policial respon a la necessitat de garantir l’ordre públic i els drets del conjunt de la ciutadania.
La 'prioritat nacional', "ja prevista per la llei"
En relació amb el concepte de ‘prioritat nacional’, vinculat als pactes del PP amb Vox, Martín Blanco considera que el debat està "amplificat" pels mitjans. “Ja està prevista per la llei”, afirma, i defensa que la prelació en l’accés a serveis públics en funció de l’arrelament és legal i raonable.
Segons el diputat, es tracta d’un concepte que “ha tingut una translació una mica tramposa” en la conversa pública i que no suposa cap vulneració de drets. "és raonable que qui més arrelament demostra en un país, qui fa més anys que paga impostos, qui fa més anys que està contribuint al benestar del conjunt de la ciutadania tingui una prelació, una prioritat davant d'aquells que fa menys temps que estan contribuint al benestar del conjunt de la ciutadania", argumenta el diputat popular.
Retirada de l’acreditació a Vito Quiles
Martín Blanco també ha carregat contra la decisió del Congrés de retirar l’acreditació als periodistes Vito Quiles i Bertrand Ndongo. Ho considera “un disbarat” i una mostra de “l’asimetria de la tolerància” a l’Estat.
“És molt poc democràtic expulsar un periodista del Congrés dels Diputats”, afirma, i denuncia que actituds similars han estat tolerades quan provenien de professionals alineats amb l’esquerra.