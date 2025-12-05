Enlaces accesibilidad
Nacho Martín Blanco (PP), sobre Junts: "No rebutjarem aquests vots"

  • El diputat del PP considera "una coincidència" la unió de PP, PSOE i Junts contra la multireincidència
  • Martín Blanco considera "lamentable" que Espanya no participi a Eurovisió per la presència d'Israel
El diputat del Partit Popular per Barcelona al Congrés, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que la seva formació ha "aprofitat l'ocasió" per incorporar propostes pròpies a la iniciativa legislativa de Junts contra la multireincidència. Defensa que aquesta aproximació no equival a un pacte, sinó a una confluència puntual en el debat parlamentari.

Martín Blanco descarta que hi hagi un acord formal entre el PP,Junts i PSOE , però admet que existeix comunicació entre partits i que això forma "part de la normalitat política".

"Estem parlant d'una coincidència a tres, més que d'un acord a tres", ha remarcat, tot afegint que no li preocuparia l’intercanvi de contactes entre populars i l’espai postconvergent.

No descarta més acord en un futur

El diputat del PPC ha anat més enllà i ha defensat que “segur” que populars, socialistes i Junts assoliran més acords al Congrés, després d’haver-se materialitzat aquesta setmana el pacte per l’enduriment de penes per a la multireincidència. “Hi ha més coses que són susceptibles d’acordar-se, especialment en tot el que tingui a veure amb seguretat, l’aproximació a la immigració, el creixement econòmic o els autònoms”, ha dit, tot afegint que “hi ha matèries on els partits tenim camp per recórrer i marge per a arribar a acords”.

De fet, lluny de negar contactes entre populars, socialistes i els independentistes de Puigdemont, Martín Blanco assegura que fruit de les converses s’ha “aconseguit frenar el que volia fer el govern espanyol amb els autònoms” i “els excessos” que suposaven els plans de l’executiu estatal per a aquest col·lectiu.

Crítiques a Sánchez i al rumb del govern espanyol

Durant l’entrevista, Martín Blanco ha carregat contra les darreres intervencions públiques del president Pedro Sánchez, que qualifica de "lamentables". El diputat veu "pusil·lànime" la seva relació amb Junts i es mostra inquiet per la manera com l’executiu comunica amb Catalunya.

També qüestiona les declaracions del president sobre José Luis Ábalos, que considera "surrealistes" i "delirants", i acusa el govern de voler mantenir-se a La Moncloa mentre afronta "cadascuna de les seves causes judicials".

Eleccions, Eurovisió i política sanitària

Martín Blanco nega una moció de censura immediata, però reclama l’avançament electoral: "El que exigim ja és la convocatòria d'eleccions".

Sobre l’absència d’Espanya a Eurovisió per la participació d’Israel, ho qualifica de "lamentable" i acusa el govern d’utilitzar "l'antisemitisme com a bandera política".

Finalment, retreu al president català Salvador Illa no haver tornat abans de Mèxic arran del brot de pesta porcina africana, que descriu com una situació de "gravetat extrema".

