Nacho Martín Blanco (PP), sobre Junts: "No rebutjarem aquests vots"
- El diputat del PP considera "una coincidència" la unió de PP, PSOE i Junts contra la multireincidència
- Martín Blanco considera "lamentable" que Espanya no participi a Eurovisió per la presència d'Israel
El diputat del Partit Popular per Barcelona al Congrés, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que la seva formació ha "aprofitat l'ocasió" per incorporar propostes pròpies a la iniciativa legislativa de Junts contra la multireincidència. Defensa que aquesta aproximació no equival a un pacte, sinó a una confluència puntual en el debat parlamentari.
“☕ @Nmartinblanco diu que el @ppopular ha "aprofitat l'ocasió" per introduir les seves iniciatives a la proposta de llei de Junts contra la multireincidència— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 5, 2025
🗣️ "Estem parlant d'una coincidència a tres, més que d'un acord a tres"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/YlarOQXqYt“
Martín Blanco descarta que hi hagi un acord formal entre el PP,Junts i PSOE , però admet que existeix comunicació entre partits i que això forma "part de la normalitat política".
"Estem parlant d'una coincidència a tres, més que d'un acord a tres", ha remarcat, tot afegint que no li preocuparia l’intercanvi de contactes entre populars i l’espai postconvergent.
No descarta més acord en un futur
El diputat del PPC ha anat més enllà i ha defensat que “segur” que populars, socialistes i Junts assoliran més acords al Congrés, després d’haver-se materialitzat aquesta setmana el pacte per l’enduriment de penes per a la multireincidència. “Hi ha més coses que són susceptibles d’acordar-se, especialment en tot el que tingui a veure amb seguretat, l’aproximació a la immigració, el creixement econòmic o els autònoms”, ha dit, tot afegint que “hi ha matèries on els partits tenim camp per recórrer i marge per a arribar a acords”.
“☕ @Nmartinblanco defensa la "relació parlamentària" del @ppopular amb Junts— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 5, 2025
🗣️ "No rebutjarem aquests vots. El que exigim ja és la convocatoria d'eleccions"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/Cca9ZIUnAl“
De fet, lluny de negar contactes entre populars, socialistes i els independentistes de Puigdemont, Martín Blanco assegura que fruit de les converses s’ha “aconseguit frenar el que volia fer el govern espanyol amb els autònoms” i “els excessos” que suposaven els plans de l’executiu estatal per a aquest col·lectiu.
“☕ @Nmartinblanco diu que el govern espanyol ha tingut en compte les propostes del @ppopular pels autònoms— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 5, 2025
🗣️ "Hem aconseguit que es frenin alguns dels excessos de les propostes del Govern d'Espanya"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/6FLHuzDJVY“
Crítiques a Sánchez i al rumb del govern espanyol
Durant l’entrevista, Martín Blanco ha carregat contra les darreres intervencions públiques del president Pedro Sánchez, que qualifica de "lamentables". El diputat veu "pusil·lànime" la seva relació amb Junts i es mostra inquiet per la manera com l’executiu comunica amb Catalunya.
“☕ @Nmartinblanco considera "lamentables" les entrevistes de Sánchez aquest dilluns | @ppopular— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 5, 2025
🗣️ "La seva actitud vers Junts és pusil·lànime. Em preocupa la seva manera de comunicar-se amb la societat catalana"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/dkKOlkS6I4“
També qüestiona les declaracions del president sobre José Luis Ábalos, que considera "surrealistes" i "delirants", i acusa el govern de voler mantenir-se a La Moncloa mentre afronta "cadascuna de les seves causes judicials".
Eleccions, Eurovisió i política sanitària
Martín Blanco nega una moció de censura immediata, però reclama l’avançament electoral: "El que exigim ja és la convocatòria d'eleccions".
“☕ @Nmartinblanco descarta una moció de censura a Sánchez?— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 5, 2025
🗣️ "El Govern d'Espanya està evitant la convocatòria d'unes eleccions que són imprescindibles. El @ppopular el que vol són eleccions"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/dvYWRGH3T9“
Sobre l’absència d’Espanya a Eurovisió per la participació d’Israel, ho qualifica de "lamentable" i acusa el govern d’utilitzar "l'antisemitisme com a bandera política".
“☕ @Nmartinblanco creu que "per responsabilitat" Illa hauria d'haver tornat abans de Mèxic "davant d'una situació d'una gravetat tan extrema" com el brot de PPA | @ppopular— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 5, 2025
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/EsIKVGTlZd“
Finalment, retreu al president català Salvador Illa no haver tornat abans de Mèxic arran del brot de pesta porcina africana, que descriu com una situació de "gravetat extrema".
“☕ @Nmartinblanco considera "lamentable" que Espanya no participi a Eurovisió per la presència d'Israel | @ppopular— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 5, 2025
🗣️ "El Govern d'Espanya ha fet de l'antisemitisme una de les seves causes polítiques per tapar els casos de corrupció"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/cYSIbUdEkD“