Moret veu una "voluntat sincera" d'ERC per arribar a un acord pels pressupostos
- La portaveu del PSC descarta que s'estigui negociant el traspàs de les prestacions d'atur o la gestió de l'aeroport
- La líder socialista es manifesta a favor que la bandera espanyola estigui permanentment a la façana del Parlament
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que els socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya estan "treballant intensament" per aconseguir uns pressupostos. En aquesta línia, ha valorat que les dues formacions hagin aparcat les seves diferències i estiguin dialogant sense "plantejaments dicotòmics", ha dit en referència a la cessió de la recaptació de l'IRPF.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Moret no ha avançat cap data pels comptes, però ha destacat que ERC té "una voluntat sincera d'arribar a acords".
La líder socialista considera una "bona notícia" que s'hagi posposat la qüestió de l'IRPF, però ha reafirmat el compromís del Govern en assolir-lo com consta en el pacte d'investidura. Segons Moret, ara les negociacions pressupostàries se centren en "temes que puguin millorar les competències i els recursos del país".
En les converses amb els republicans, la portaveu del PSC nega que s'estigui parlant del traspàs de competències com les prestacions de l'atur tal com ha pactat el govern espanyol amb el PNB al País Basc. "No mimetitzem pactes amb altres territoris, nosaltres busquem els nostres propis interessos", ha assenyalat. En canvi, ha apuntat que s'està dialogant d'infraestructures com la xarxa de Rodalies i d'habitatge.
Pel que fa a la nova condició dels Comuns de donar suport als nous comptes si es retira la proposta per incentivar els centres d'atenció primària que redueixin la durada de les baixes laborals, Moret ha assegurat que "es respectaran els pactes previs" i considera que s'ha malinterpretat aquesta iniciativa. En aquest sentit, ha expressat el seu "respecte absolut" pels professionals mèdics i ha explicat que els facultatius continuaran determinant quan es concedeixen les baixes i la seva durada.
Mà estesa a Junts per arribar a acords
Sobre les relacions del Govern amb Junts, Moret ha assegurat que els socialistes tenen la "mà estesa" per arribar a acords amb ells durant aquesta legislatura. "Les nostres prioritats són els nostres socis, però després explorarem", ha puntualitzat, tot i que ha deixat clar que hi ha "una majoria progressista" al Parlament i que es deuen al pacte d'investidura signat amb Comuns i ERC.
La líder socialista ha contestat al secretari general de Junts que el Govern no deflactarà el tram autonòmic de l'IRPF tal com demana Jordi Turull davant l'augment de preus pels efectes econòmics de la guerra a Orient Mitjà. En aquesta línia, considera "un plantejament ideològic" que els de Puigdemont defineixin Catalunya com "un infern fiscal", a la vegada que ha defensat que l'executiu català ja ha pres mesures extraordinàries valorades en 400 milions d'euros "per donar suport a empreses i famílies".
En contra de despenjar la bandera espanyola al Parlament
Davant la decisió de Josep Rull de retirar la bandera espanyola de la façana del Parlament, Moret ha manifestat la importància que "tots els símbols que representen el nostre país estiguin a les portes de les institucions". "Respectem les decisions del president del Parlament, no compartim", ha apuntat.
La cambra catalana va recorrer aquesta setmana la decisió del TSJC que imposa penjar la bandera espanyola a la façana de manera immediata i permanent.