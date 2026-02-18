Gabriel Rufián llença a Madrid la seva proposta de front progressista per frenar la dreta
- Rufián alerta d’un futur “salvatge” i demana una esquerra ordenada per frenar Vox
- La majoria dels partits interpel·lats descarten sumar-s’hi, de moment
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha fet pública la seva proposta per articular un front de forces progressistes a l’esquerra del PSOE de cara a les properes eleccions generals. L’objectiu, ha insistit, és frenar l’avenç de la dreta i l’extrema dreta: "Vull guanyar província a província Vox".
Rufián aposta per obrir un espai de concertació entre formacions que comparteixen sensibilitats socials i democràtiques.
Rufián ha preguntat obertament "quin sentit té que 14 esquerres, representant el mateix, ens presentem al mateix lloc?". En aquest sentit, ha advertit que de poc li serviran a algunes formacions que els vagi bé a les properes generals "si Abascal acaba de ministre Interior".
“🗳️ Gabriel Rufián llença a Madrid la seva proposta de front progressista per frenar la dreta.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 18, 2026
🗣️ @gabrielrufian : "Quin sentit té que 14 esquerres representant el mateix ens presentem en el mateix lloc?" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/NxaWpN8pFv“
“Com” abans que “qui”
Gabriel Rufián ha defensat que el seu objectiu en agitar el debat polític és “guanyar província a província escons a Vox”. Ha advertit que, si l’esquerra no ressorgeix amb força, “venen il·legalitzacions, empresonaments i un sofriment social terrible”. Rufián ha assenyalat que el futur polític no serà una simple alternança, sinó “una etapa salvatge” dominada per “imitadors barats de Milei i Trump”. Davant el rebuig de la direcció d’ERC a les seves propostes d’unitat, ha estat contundent: “Encara que em fessin dimitir, m’és igual”.
El diputat ha fet aquestes declaracions en un col·loqui a Madrid al costat d’Emilio Delgado (Más Madrid), en un acte que ha reunit representants de Sumar, IU, Comuns, la Chunta, Compromís i altres formacions, a més de membres d’ERC. Rufián ha insistit que no demana a ningú que renunciï a les seves sigles, sinó que per “primer cop” l’esquerra treballi amb “ordre, eficiència i mètode província a província”, perquè —ha dit— “a Vox no se’l guanya amb tuits”.
“🗳️ Rufián reclama una estratègia comuna de l’esquerra per frenar Vox i alerta d’un futur polític “salvatge” si no hi ha resposta organitzada | #ElVespre #La2Cat— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 18, 2026
Un acte de reflexió, no una coalició
La trobada ha tingut lloc aquesta tarda a la sala Galileo Galilei de Madrid amb el títol “Disputar el present per guanyar el futur”. Segons Rufián, serà una conversa pública, moderada per la periodista Sarah Santaolalla, i no pas la presentació d’una candidatura ni el llançament formal d’una coalició.
L’objectiu és reflexionar sobre com les forces a l’esquerra del PSOE poden articular alternatives davant la pujada de l’extrema dreta.
Distància dels partits interpel·lats
Tot i la proposta, la resposta de les formacions polítiques interpel·lades ha estat freda. Tant EH Bildu com el BNG s’han desmarcat del plantejament, i la secretària general d’ERC, Elisenda Alemany, ha reiterat que el partit es presentarà a les generals amb les seves pròpies sigles.
Mentrestant, Sumar, IU, Més Madrid i els comuns treballen en la seva pròpia rearticulació, en un acte de refundació previst per aquest dissabte a Madrid i alineat amb l’espai fins ara liderat per Yolanda Díaz. Rufián ja ha avançat que no hi assistirà “per una qüestió d’agenda”, deixant clara la distància entre les dues vies d’aliances que es mouen a l’esquerra del PSOE.