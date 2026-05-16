Illa confía en que ERC mantendrá su palabra para avalar los presupuestos: "Las cosas irán bien"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado este viernes su confianza en que Esquerra Republicana Catalana (ERC) mantendrá su palabra para avalar los presupuestos, a la espera de la reunión extraordinaria que mantendrán los republicanos este lunes para ratificar su acuerdo con el PSC.

"Un gran país necesita presupuestos. Saben ustedes que tenemos unos acuerdos con Esquerra Republicana y tengo confianza en que los llevaremos a buen término", ha indicado Illa en rueda de prensa desde Los Ángeles, donde se encuentra para impulsar la industria audiovisual catalana y estrechar lazos con Silicon Valley.

"Las cosas irán bien", ha insistido el 'president', quien ha evitado entrar en confrontaciones con los 'republicanos'. Cabe recordar que el pasado mes de marzo se vio obligado a retirar los presupuestos por el choque con los de Oriol Junqueras a cuenta de la gestión de la recaudación del IRPF.