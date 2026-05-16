Illa confía en que ERC mantendrá su palabra para avalar los presupuestos: "Las cosas irán bien"
- Esquerra vota este lunes en una reunión extraordinaria su acuerdo presupuestario con el PSC
- El 'president' se abre a negociar con los Comuns tras sus nuevas exigencias para apoyar los presupuestos
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado este viernes su confianza en que Esquerra Republicana Catalana (ERC) mantendrá su palabra para avalar los presupuestos, a la espera de la reunión extraordinaria que mantendrán los republicanos este lunes para ratificar su acuerdo con el PSC.
"Un gran país necesita presupuestos. Saben ustedes que tenemos unos acuerdos con Esquerra Republicana y tengo confianza en que los llevaremos a buen término", ha indicado Illa en rueda de prensa desde Los Ángeles, donde se encuentra para impulsar la industria audiovisual catalana y estrechar lazos con Silicon Valley.
"Las cosas irán bien", ha insistido el 'president', quien ha evitado entrar en confrontaciones con los 'republicanos'. Cabe recordar que el pasado mes de marzo se vio obligado a retirar los presupuestos por el choque con los de Oriol Junqueras a cuenta de la gestión de la recaudación del IRPF.
Abierto a dialogar con Comuns tras sus nuevas exigencias
El presidente de la Generalitat también se ha referido a los Comuns, con quienes el PSC también comparte una hoja de ruta para las cuentas y que en las últimas horas han puesto nuevas exigencias sobre la mesa, como destinar 650 millones de euros más para políticas de vivienda. Al respecto, Illa ha querido recordar que existe una base pactada y se ha mostrado abierto a negociar flecos si son sensatos.
"Con los Comuns ya tenemos un acuerdo presupuestario. Si hay alguna cosa más razonable, siempre estaremos abiertos a tener las puertas abiertas de diálogo", ha concluido.
Republicanos y socialistas entran la próxima semana en la recta final de la negociación de los presupuestos, que tendrán como uno de sus puntos más destacados el impulso de una línea ferroviaria orbital, una demanda de Esquerra de la que el Govern dará detalles el mismo lunes por la mañana.
Se trata de una línea de tren que unirá las principales ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona y que, según cálculos de ERC, está valorada en 5.200 millones de euros, que deberá asumir el Estado, y culminaría en 2040.
Mientras tanto, la presidenta del grupo de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, ha hecho este sábado un llamamiento a Comuns y ERC a "plantar cara" al Govern de Salvador Illa cuando la situación en Cataluña es de "conflicto" con los maestros o los sanitarios o por problemas como la vivienda.