El exalcalde de Esparreguera y jefe de gabinete de Illa, investigado en una causa judicial sobre contratos municipales
- Los Mossos d'Esquadra incautaron su móvil el pasado enero por orden del juez de Martorell
- La Presidencia del Govern catalán ha expresado su "plena confianza" en Eduard Rivas
Eduard Rivas, exalcalde de Esparreguera y actual jefe de gabinete del presidente catalán, Salvador Illa, está siendo investigado en una causa judicial sobre contratos del Ayuntamiento de ese municipio barcelonés. Los Mossos d'Esquadra incautaron su móvil el pasado enero por orden de un juez de Martorell en el marco de esta causa.
La investigación busca aclarar supuestas irregularidades en la Fundación para la Inclusión Laboral, con sede en Esparreguera y dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad, ante la posibilidad de que parte del dinero procedente de contratos públicos acabara sufragando presuntamente gastos privados de miembros particulares ligados a dicha organización.
El juez, según añade dicha información, tiene abierta una pieza separada reservada en la que se ha incluido el móvil de Rivas y la documentación incautada en el Ayuntamiento de Esparreguera en enero pasado.
El Gobierno catalán expresa su "máxima confianza" en Rivas
Fuentes de la Presidencia del gobierno catalán han reaccionado ante la noticia de la investigación a Rivas avanzada por el Periódico, expresando su "plena confianza" en él y han confirmado la noticia.
"Él mismo es el primer interesado en que se esclarezca esta investigación cuanto antes mejor y de aquí su total disposición a colaborar en todo aquello que sea necesario", añaden las citadas fuentes del Govern.
Rivas fue alcalde de Esparreguera entre 2015 y hasta 2024 cuando se convirtió en jefe de gabinete de Illa, tras la victoria electoral del PSC en 2024 en las elecciones al Parlamento de Cataluña.
Antes fue presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (2023-2024), vicepresidente del Consejo Comarcal del Baix Llobregat (2019-2023), asesor parlamentario de Raimon Obiols y Javi López en el Parlamento Europeo (2008-2015) y técnico en la secretaría de Política Europea e Internacional del PSC (2006-2008).