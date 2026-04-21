El exalcalde de Esparreguera y jefe de gabinete de Illa, investigado en una causa judicial sobre contratos municipales

Eduard Rivas, exalcalde de Esparreguera y actual jefe de gabinete del presidente catalán, Salvador Illa, está siendo investigado en una causa judicial sobre contratos del Ayuntamiento de ese municipio barcelonés. Los Mossos d'Esquadra incautaron su móvil el pasado enero por orden de un juez de Martorell en el marco de esta causa.

La investigación busca aclarar supuestas irregularidades en la Fundación para la Inclusión Laboral, con sede en Esparreguera y dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad, ante la posibilidad de que parte del dinero procedente de contratos públicos acabara sufragando presuntamente gastos privados de miembros particulares ligados a dicha organización.

El juez, según añade dicha información, tiene abierta una pieza separada reservada en la que se ha incluido el móvil de Rivas y la documentación incautada en el Ayuntamiento de Esparreguera en enero pasado.