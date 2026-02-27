Los primeros Presupuestos de Illa llegan al Parlament de Cataluña con un gasto récord y sin los apoyos cerrados

El Govern de la Generalitat ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Presupuestos, los primeros desde que Salvador Illa fue investido president en 2024. Se trata de unas cuentas que rozan los 50.000 millones de euros y que representan un récord en el capítulo de gasto, con un incremento de más de 9.100 millones de euros respecto de los últimos Presupuestos, los de 2023, aprobados por el repubicano Pere Aragonès.

La consellera de Economía, Alícia Romero, ha sido la encargada de presentarlos en el Parlament de Cataluña, asegurando que son unas cuentas "valientes y ambiciosas" y poniendo el foco en el incremento de las partidas de sanidad, educación y derechos sociales. Sin embargo, el Govern da este paso en falso y siendo consciente de que no tiene los apoyos necesarios: Esquerra Republicana sigue insistiendo en la cesión del IRPF a la Generalitat.

En estos momentos el proyecto de ley solo cuenta con los apoyos de los Comuns tras haber alcanzado un acuerdo en materia de vivienda con el Govern de Salvador Illa. Algunos de los partidos de la oposición, como el PP y Vox, han anunciado ya enmiendas a la totalidad en la cámara autonómica para evitar que los números salgan adelante.

Incremento histórico del gasto y mayores inversiones Por consejerías, la de Sanidad es la que sigue liderando el gasto según las cuentas presentadas este viernes, con una dotación prevista de 13.840 millones de euros. Le siguen el departamento de Educación co 8.356 millones y Derechos Sociales, con 4.248 millones de euros. Otras de las grandes apuestas según el Govern es el incremento de las inversiones, que escalan hasta los 4.146 millones de euros; cifra que representa un 45% más que los últimos Presupuestos aprobados en 2023. Estos recursos se destinarán a la mejora de la red de Rodalies, así como a la ampliación de hospitales como el Joan XXIII de Tarragona, el Clínic de Barcelona y el de Tortosa. También se prevé la construcción de nuevos centros escolares. Las cuentas también muestran la incorporación de más recursos para atajar la problemática de la vivienda, con 1.900 millones de euros para ayudas al alquiler, rehabilitación y el refuerzo de agentes para controlar el impuesto de viviendas vacías y los topes del precio del alquiler.