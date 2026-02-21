Junqueras rechaza negociar los presupuestos de Illa al no tener "garantías" con el IRPF tras su reunión con Sánchez

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha cerrado la puerta este sábado a negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026 al no considerar que no hay "garantías" del Gobierno central para que Cataluña gestione el IRPF, una de las condiciones imprescindibles de los republicanos para sentarse a dialogar. Junqueras se reunió este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, un encuentro que no ha trascendido hasta un día después tras ser avanzado por La Vanguardia y confirmado a RTVE tanto por ERC como por fuentes del Ejecutivo.

Tras una semana en la que el acuerdo para el IRPF ha llegado a estar "bastante cerca" y el encuentro entre ambos, Junqueras ha dejado claro que "no se dan las condiciones" para abrir la negociación "porque el PSOE sigue sin cumplir y sin dar garantías de cumplimiento" en materia fiscal.

En su intervención ante el consejo nacional de ERC, máximo órgano del partido entre congresos, Junqueras ha agradecido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sus declaraciones públicas de ayer, en las que expresó su "compromiso total" con la recaudación del IRPF.

"Nosotros la queremos poner en valor y la agradecemos, pero es evidente que no es suficiente porque las declaraciones tienen que ir acompañadas de gestos y de decisiones. Y estos gestos todavía no han llegado y no tenemos ninguna garantía de que acaben llegando", ha subrayado Junqueras.

Pide a Illa que "convenza al Gobierno español" Junqueras ha interpelado directamente al PSC para que "convenza al Gobierno español para que cumpla sus compromisos". "Entonces sí se darán las condiciones para negociar presupuestos", ha apuntado el dirigente republicano. La negativa de ERC a iniciar la negociación presupuestaria puede llevar al Govern a reorganizar sus planes, ya que tenía previsto convocar el lunes a los agentes sociales en el Palau de la Generalitat para que diesen su aval a los Presupuestos de 2026, con la opción encima de la mesa de aprobarlos el jueves en un consejo ejecutivo extraordinario. Pese al 'no' a los Presupuestos, Junqueras sí que se ha referido a los suplementos de crédito, mostrando de manera explícita su "voluntad de negociarlos" para que "aporten a la sociedad los recursos que son necesarios".