Montero avanza que el modelo de financiación será voluntario y el PP lo rechaza por "precocinarlo" en Cataluña

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado a las comunidades autónomas que acogerse al nuevo modelo de financiación será voluntario, según han informado fuentes del Ministerio.

El Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica, que Montero presentó la semana pasada y ahora ha explicado con detalle a consejeras y consejeros. El encuentro se ha producido entre tensión: las comunidades gobernadas por el PP lo rechazan por haberlo "precocinado con el independentismo" catalán, después de que el diseño se haya acordado antes con ERC, que no está en ningún Ejecutivo autonómico.

El pacto sellado por el presidente Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha recibido también una fuerte repulsa por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, quien ha cargado contra el "privilegio" que considera que se ha otorgado a los independentistas que intentan "romper España".

La sesión de este miércoles es solo informativa, pero al Gobierno le corresponde el 50% de los votos en este órgano y, por lo tanto, en el futuro solo necesitará el 'sí' o la abstención de una comunidad para pasar el trámite. Será Cataluña la que previsiblemente permita el pase entonces, ya que el presidente catalán, el socialista Salvador Illa, ya ha calificado el sistema de Montero como "el mejor de la historia".

Al margen del CPFF, la negociación sustancial para que salga adelante la reforma se dará en las próximas semanas con los grupos parlamentarios en el Congreso. Pero, mientras tanto, los Gobiernos autonómicos han querido marcar sus posturas y exigir más recursos para sus territorios.

"Andalucía tiene que recibir más porque hay elecciones allí" La consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, del PP, ha recordado a Montero que tiene a "todas las comunidades autónomas en contra menos a una", en referencia a Cataluña, y ha reprochado que la financiación extremeña a penas se vea incrementada. "Andalucía tiene que recibir más porque dentro de muy poquito habrá elecciones allí", ha señalado Manzano sobre el hecho de que su región vecina reciba la mayor parte del incremento, el 23% de los 21.000 millones en total. También desde la Junta de Andalucía han sugerido un interés electoral de cara a la cita en la que la misma Montero concurre como candidata del PSOE a la presidencia autonómica y ha criticado que se ofrezca un plato "precocinado" al conjunto de los españoles, mientras se sirve "champán y caviar al independentismo". "Venimos a este CPFF con bastante incertidumbre e indignación, porque este modelo de financiación Montero nace muerto", ha declarado su consejera de Hacienda, la popular Carolina España. Mientras, el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, del mismo partido, ha pedido tener "muchos más datos" del modelo "pactado con [el líder de ERC, Oriol] Junqueras, y han recalcado que no están dispuestos a ser "ciudadanos de segunda". La consellera catalana, Alicia Romero, en cambio, ha aplaudido la cita para conocer una propuesta que en su opinión "mejora la financiación, no solo de Cataluña, sino de todas las comunidades autónomas".