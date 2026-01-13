Sánchez y Junqueras se reunieron dos veces en privado antes de pactar la financiación de Cataluña
- Moncloa confirma los encuentros previos entre el presidente y el líder de Esquerra tras días evitando pronunciarse
- Junqueras fue quien deslizó que se había visto con Sánchez más veces antes del 8 de enero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo dos reuniones privadas con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, antes del encuentro que protagonizaron el 8 de enero en el Palacio de la Moncloa. En ese encuentro, ambos hablaron y acordaron el nuevo modelo de financiación autonómica que este miércoles se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Fuentes del Gobierno han confirmado a RTVE esas dos reuniones, después de que Junqueras asegurara este lunes que se vio varias veces con el presidente antes de su encuentro en Moncloa.
Estas citas se produjeron antes de cerrar definitivamente un nuevo modelo de financiación que, entre otras cosas, beneficiaría a Cataluña con 4.700 millones de euros más.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros de este martes han sido varios los periodistas que han pedido más detalles sobre estas reuniones. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, respondía asegurando que "no tenía información" al respecto y reiterando la voluntad de diálogo del Gobierno.
Más tarde, fuentes han confirmado los dos encuentros sin detallar, sin embargo, el momento en el que se concertaron ni tampoco la ubicación.
Junqueras defiende haber logrado la aplicación de la ordinalidad
Tras la cita del 8 de enero en Moncloa, Oriol Junqueras aseguró haber pactado con Pedro Sánchez un acuerdo sobre financiación y sobre la aplicación del principio de ordinalidad.
"Es un buen modelo de financiación, en el que nadie pierde y todo el mundo gana", afirmó en declaraciones a los medios a su salida de la reunión. Era el primer encuentro público entre ambos desde que el dirigente catalán saliera de prisión indultado tras su encarcelamiento por el 'procés'.
También avisó que si el acuerdo no lograba superar el trámite parlamentario en el Congreso, "quien saldrán perdiendo son las empresas, los trabajadores, familias y el conjunto de la sociedad".