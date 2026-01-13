Sánchez y Junqueras se reunieron dos veces en privado antes de pactar la financiación de Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo dos reuniones privadas con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, antes del encuentro que protagonizaron el 8 de enero en el Palacio de la Moncloa. En ese encuentro, ambos hablaron y acordaron el nuevo modelo de financiación autonómica que este miércoles se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Fuentes del Gobierno han confirmado a RTVE esas dos reuniones, después de que Junqueras asegurara este lunes que se vio varias veces con el presidente antes de su encuentro en Moncloa.

Estas citas se produjeron antes de cerrar definitivamente un nuevo modelo de financiación que, entre otras cosas, beneficiaría a Cataluña con 4.700 millones de euros más.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros de este martes han sido varios los periodistas que han pedido más detalles sobre estas reuniones. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, respondía asegurando que "no tenía información" al respecto y reiterando la voluntad de diálogo del Gobierno.

Más tarde, fuentes han confirmado los dos encuentros sin detallar, sin embargo, el momento en el que se concertaron ni tampoco la ubicación.