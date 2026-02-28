Illa tiende de nuevo la mano a ERC para que apoye los presupuestos para Cataluña: "Hay margen de acuerdo"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha tendido de nuevo la mano a ERC para negociar su apoyo a los presupuestos para 2026 y le ha ofrecido la "máxima voluntad" para llegar a un acuerdo.

Durante la inauguración de la nueva estación de autobuses de Lleida, Illa ha reiterado su voluntad de diálogo con la formación independentista: "Lo he dicho reiteradamente y lo vuelvo a decir, mano extendida, voluntad de acordar, hay margen de acuerdo porque Cataluña necesita un proyecto de presupuestos".

Aunque no ha mencionado directamente a Esquerra, Illa ha mostrado la "máxima disponibilidad" del Govern para llegar a un acuerdo "con aquellos que hicieron posible" su investidura, después de que su Ejecutivo aprobara este viernes su proyecto presupuestario sin tener atado aún el apoyo de ERC, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante las cuentas en el Parlament.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, rechazó hace una semana negociar los presupuestos de Illa al considerar, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no existen "garantías" para que Cataluña gestione el IRPF, una condición que habían puesto previamente para acordar.