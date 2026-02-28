Illa tiende de nuevo la mano a ERC para que apoye los presupuestos para Cataluña: "Hay margen de acuerdo"
- El Govern aprobó este viernes su proyecto de presupuestos, los primeros de Illa desde que es 'president'
- Esquerra rechazó negociar los presupuestos por no tener "garantías" de que Cataluña gestione el IRPF
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha tendido de nuevo la mano a ERC para negociar su apoyo a los presupuestos para 2026 y le ha ofrecido la "máxima voluntad" para llegar a un acuerdo.
Durante la inauguración de la nueva estación de autobuses de Lleida, Illa ha reiterado su voluntad de diálogo con la formación independentista: "Lo he dicho reiteradamente y lo vuelvo a decir, mano extendida, voluntad de acordar, hay margen de acuerdo porque Cataluña necesita un proyecto de presupuestos".
Aunque no ha mencionado directamente a Esquerra, Illa ha mostrado la "máxima disponibilidad" del Govern para llegar a un acuerdo "con aquellos que hicieron posible" su investidura, después de que su Ejecutivo aprobara este viernes su proyecto presupuestario sin tener atado aún el apoyo de ERC, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante las cuentas en el Parlament.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, rechazó hace una semana negociar los presupuestos de Illa al considerar, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no existen "garantías" para que Cataluña gestione el IRPF, una condición que habían puesto previamente para acordar.
"Planteamos una inversión récord en Cataluña"
"Necesitamos un proyecto de presupuestos, creo que es ambicioso, que plantea una inversión récord en Cataluña y es lo que necesita el país, lo que el Govern cree que necesita el país", ha manifestado.
Salvador Illa ha subrayado que "en esta ocasión" tenía que "ser claro" y "un poco más contundente" en su petición de apoyo para que los presupuestos de la Generalitat salgan adelante.
Se trata del primer proyecto de presupuestos desde que Salvador Illa fue investido 'president' en 2024, unas cuentas que rozan los 50.000 millones de euros y que representan un récord en el capítulo de gasto, con un incremento de más de 9.100 millones de euros respecto de los últimos Presupuestos, los de 2023, aprobados por el repubicano Pere Aragonès.