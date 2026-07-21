Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por no aplicar la ley de amnistía tras el aval del TJUE
- El Tribunal de Cuentas planteó la "posibilidad" de no amnistiar a ex altos cargos del Govern si usaron fondos de la UE
- El abogado del expresident acusa a dicho órgano de "incumplimiento" de la sentencia y de obstruccionismo
La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por "incumplimiento" del derecho europeo. Considera que el Tribunal de Cuentas está obstruyendo la aplicación de la ley de amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la avaló.
El escrito elaborado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, avanzado por VilaWeb y al que ha tenido acceso RTVE, responde a una providencia emitida el lunes, en la que el tribunal fiscalizador del Estado preguntó a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés', entre ellos Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.
Acusa al Tribunal de Cuentas de llevar a cabo una "estrategia obstruccionista"
"En más de cuatro años de procedimiento, con la instrucción agotada y las actuaciones conclusas para sentencia, nadie —ni las demandantes ni el propio órgano— sostuvo nunca que se hubieran empleado fondos de la Unión, y la providencia no identifica ningún elemento sobrevenido", se puede leer en el documento, que tilda la actuación del Tribunal de Cuentas de "estrategia obstruccionista".
La "denuncia" contra el Reino de España por "incumplimiento del derecho de la Unión Europea", fechada este martes y dirigida a la secretaría general de la Comisión Europea en nombre de Puigdemont, el eurodiputado Toni Comín y el exconseller Lluís Puig, pide abrir contra España "el procedimiento de infracción previsto" en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el "incumplimiento" de la sentencia del TJUE que avala la amnistía.