Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por no aplicar la ley de amnistía tras el aval del TJUE

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por "incumplimiento" del derecho europeo. Considera que el Tribunal de Cuentas está obstruyendo la aplicación de la ley de amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la avaló.

El escrito elaborado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, avanzado por VilaWeb y al que ha tenido acceso RTVE, responde a una providencia emitida el lunes, en la que el tribunal fiscalizador del Estado preguntó a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés', entre ellos Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.